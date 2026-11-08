Slušaj vest

Britanski premijer Endi Bernam izjavio je da će detaljno razmotriti slučaj Rasela Brenda i način na koji suđenja za silovanje funkcionišu, kako bi se sprečilo da žrtve tokom sudskog procesa budu izložene dodatnom ponižavanju i osećaju kao da su one optužene.

Nije isključio ni mogućnost promena zakona, naglasivši da će slučaj proučiti „do najsitnijih detalja“.

1/6 Vidi galeriju Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia, Printscreen YouTube, Instagram/russellbrand

Bernam je postupke komičara opisao kao „užasavajuće“, a pohvalio je i hrabrost žena koje su odlučile da javno progovore o onome što su doživele.

Britanska ministarka kulture Liza Nendi takođe je pozvala medijsku i industriju zabave da ovaj slučaj shvate kao ozbiljno upozorenje.

„Dugujemo svim ženama koje su u ovom slučaju tako hrabro istupile, kao i drugim žrtvama zlostavljanja, da ovo bude granica koja se više neće prelaziti“, poručila je ona.

Rasel Brand suočava se sa dugom zatvorskom kaznom nakon što je proglašen krivim za silovanje jedne svoje obožavateljke i seksualno napastvovanje još tri žene, u vreme kada je bio na vrhuncu popularnosti.