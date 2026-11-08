Slušaj vest

Britanski premijer Endi Bernam izjavio je da će detaljno razmotriti slučaj Rasela Brenda i način na koji suđenja za silovanje funkcionišu, kako bi se sprečilo da žrtve tokom sudskog procesa budu izložene dodatnom ponižavanju i osećaju kao da su one optužene.

Nije isključio ni mogućnost promena zakona, naglasivši da će slučaj proučiti „do najsitnijih detalja“.

Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia, Printscreen YouTube, Instagram/russellbrand

Bernam je postupke komičara opisao kao „užasavajuće“, a pohvalio je i hrabrost žena koje su odlučile da javno progovore o onome što su doživele.

Britanska ministarka kulture Liza Nendi takođe je pozvala medijsku i industriju zabave da ovaj slučaj shvate kao ozbiljno upozorenje.

„Dugujemo svim ženama koje su u ovom slučaju tako hrabro istupile, kao i drugim žrtvama zlostavljanja, da ovo bude granica koja se više neće prelaziti“, poručila je ona.

Rasel Brand suočava se sa dugom zatvorskom kaznom nakon što je proglašen krivim za silovanje jedne svoje obožavateljke i seksualno napastvovanje još tri žene, u vreme kada je bio na vrhuncu popularnosti.

Ne propustitePop kulturaKad je nakon silovanja prokrvarila, on je dodatno ponizio: Monstruozni detalji zločina komičara predatora, njegov telefon 17 godina krio jezivu istinu
rasel-brend-1.jpg
Pop kulturaStrmoglavi pad nekad obožavanog komičara Rasela Brenda: Od miljenika javnosti do osuđenog silovatelja kom prete robija i bankrot
rb.jpg
Pop kultura"Dok nas je zlostavljao, oni su gledali i smejali se" Mučne ispovesti žrtava Rasela Brenda: "Stavio mi je glavu u međunožje..."
profimedia-0994426164.jpg
Pop kulturaIza stravičnog slučaja posrnulog komičara krije se još mračnija tajna: Reči inspektorke otvaraju Pandorinu kutiju
profimedia-0994427560.jpg

00:31
ADVOKATI OTKRIVAJU DETALJE SASLUŠANJA MILENE RADULOVIĆ: Glumica teško podnela, imamo samo JEDNU molbu! (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija