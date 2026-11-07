Fudbaler izazvao haos u Njujorku: Zbog njegovog bilborda u donjem vešu zaustavljali automobile nasred ulice!
Engleski fudbaler i zvezda Real Madrida Džud Belingem izazvao je pravi saobraćajni kolaps u Njujorku. Ogroman bilbord modne kuće „Kalvin Klajn“, na kojem pozira samo u donjem vešu, privukao je toliku pažnju prolaznika da su pojedini vozači zaustavljali automobile nasred ulice kako bi snimili njegov izvajani torzo.
Ogromna reklama zaustavila saobraćaj na Menhetnu
Na prometnoj raskrsnici ulica Hjuston i Lafajet u Njujorku postavljen je džinovski bilbord sa likom slavnog fudbalera, a prizor je ubrzo postao prava atrakcija.
Brojni obožavaoci i znatiželjnici okupljali su se kako bi uživo videli reklamnu kampanju, dok su vozači čak zaustavljali automobile nasred ulice i mobilnim telefonima snimali Belingemovo izvajano telo.
Fudbaler pozirao u nekoliko modela donjeg veša
Predstavnici modne kuće „Kalvin Klajn“ fotografisali su fudbalera u Madridu i pripremili kampanju u kojoj on pozira u nekoliko različitih modela muškog donjeg veša.
Nije izostao ni njegov prepoznatljivi način proslave gola, kada raširi ruke, što je takođe postalo deo reklamnog vizuelnog identiteta.
Kampanja je izazvala ogromno interesovanje i pretvorila prometni deo Menhetna u omiljeno mesto svih koji žele da vide slavnog fudbalera u ovom izdanju.