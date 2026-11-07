Slušaj vest

Engleski fudbaler i zvezda Real Madrida Džud Belingem izazvao je pravi saobraćajni kolaps u Njujorku. Ogroman bilbord modne kuće „Kalvin Klajn“, na kojem pozira samo u donjem vešu, privukao je toliku pažnju prolaznika da su pojedini vozači zaustavljali automobile nasred ulice kako bi snimili njegov izvajani torzo.

Džud Belingem
Džud Belingem Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia


Ogromna reklama zaustavila saobraćaj na Menhetnu

Na prometnoj raskrsnici ulica Hjuston i Lafajet u Njujorku postavljen je džinovski bilbord sa likom slavnog fudbalera, a prizor je ubrzo postao prava atrakcija.

Brojni obožavaoci i znatiželjnici okupljali su se kako bi uživo videli reklamnu kampanju, dok su vozači čak zaustavljali automobile nasred ulice i mobilnim telefonima snimali Belingemovo izvajano telo.

Džud Belingem
Džud Belingem Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler pozirao u nekoliko modela donjeg veša

Predstavnici modne kuće „Kalvin Klajn“ fotografisali su fudbalera u Madridu i pripremili kampanju u kojoj on pozira u nekoliko različitih modela muškog donjeg veša.

Nije izostao ni njegov prepoznatljivi način proslave gola, kada raširi ruke, što je takođe postalo deo reklamnog vizuelnog identiteta.

Kampanja je izazvala ogromno interesovanje i pretvorila prometni deo Menhetna u omiljeno mesto svih koji žele da vide slavnog fudbalera u ovom izdanju.

Ne propustitePop kulturaKristijano i Georgina odabrali simboličan datum za venčanje: Evo zbog čega je današnji dan jedan od najbitnijih u njihovom životu
Kristijano Ronaldo, avion, Georgina Rodrigez
Pop kulturaKo je tajanstvena devojka Rodrija: Beži od reflektora, studirala je medicinu, upoznali se na nesvakidašnji način
Rodri, Laura Iglesijas, Rodrigo Ernandez Kaskante
Pop kulturaMali brat Lamina Jamala je najveća senzacija na Svetskom prvenstvu 2026: Dok fudbaler piše istoriju na terenu, maleni Kejn osvaja srca na tribinama
Lamin Jamal, Kejn Jamal, brat Lamina Jamala
Pop kultura"Ako stalno tražiš devojku, nećeš je naći": Ljubavni saveti fudbalera o kojem priča ceo svet
2026-06-26 18_23_10-isabellaa-3925574638575138187_70047450998_1-20260623_052305.jpg WPS Photos.jpg

00:20
Nenad Jovanovic Blizanac progovorio o sinu fudbaleru: Naslednik bežao od kamera Izvor: MONDO