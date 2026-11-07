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Engleski fudbaler i zvezda Real Madrida Džud Belingem izazvao je pravi saobraćajni kolaps u Njujorku. Ogroman bilbord modne kuće „Kalvin Klajn“, na kojem pozira samo u donjem vešu, privukao je toliku pažnju prolaznika da su pojedini vozači zaustavljali automobile nasred ulice kako bi snimili njegov izvajani torzo.

Džud Belingem Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia





Ogromna reklama zaustavila saobraćaj na Menhetnu

Na prometnoj raskrsnici ulica Hjuston i Lafajet u Njujorku postavljen je džinovski bilbord sa likom slavnog fudbalera, a prizor je ubrzo postao prava atrakcija.

Brojni obožavaoci i znatiželjnici okupljali su se kako bi uživo videli reklamnu kampanju, dok su vozači čak zaustavljali automobile nasred ulice i mobilnim telefonima snimali Belingemovo izvajano telo.

Džud Belingem Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler pozirao u nekoliko modela donjeg veša

Predstavnici modne kuće „Kalvin Klajn“ fotografisali su fudbalera u Madridu i pripremili kampanju u kojoj on pozira u nekoliko različitih modela muškog donjeg veša.

Nije izostao ni njegov prepoznatljivi način proslave gola, kada raširi ruke, što je takođe postalo deo reklamnog vizuelnog identiteta.

Kampanja je izazvala ogromno interesovanje i pretvorila prometni deo Menhetna u omiljeno mesto svih koji žele da vide slavnog fudbalera u ovom izdanju.