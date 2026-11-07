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Televizijska zvezda Šon Volas (66), poznatiji kao „Mračni uništitelj“ iz popularnog kviza „Potera“, doživeo je neprijatnost u Londonu kada su mu lopovi usred bela dana ukrali prtljag. Pljačka se dogodila na železničkoj stanici Sent Pankras, dok se spremao da uđe u taksi nakon povratka iz Pariza.

Lopovi ga namamili lukavim trikom

Volas, koji je u Parizu snimao reklamu, postao je žrtva krađe prošlog meseca, a detalje incidenta ispričao je tek naknadno.

Kako je objasnio, imao je tri komada prtljaga. Dve torbe stavio je u zadnji deo taksija, dok je ranac zadržao kod sebe. U tom trenutku prišao mu je nepoznati muškarac i upozorio ga da je navodno ispustio karticu iza vozila.

„Imao sam tri komada prtljaga. Dva sam stavio u zadnji deo taksija, a vozač je otišao napred. Ja sam kod sebe imao ranac. Prišao mi je neki čovek i rekao: 'Hej, prijatelju, ispala ti je kartica pozadi!'

Odgovorio sam: 'U redu', izašao i ostavio torbu tamo. Dok sam obišao automobil, njegov saučesnik je već prišao i ukrao je“, ispričao je Volas.

Ostao bez omiljenih cipela i skupocenog parfema

U ukradenom rancu nalazile su se i stvari koje su mu posebno značile.

„U njemu su bile moje omiljene plave cipele od antilopa, poput Elvisovih, moj Guči parfem, a imao sam i ključeve od dva automobila jer nisam mogao da pronađem originalne ključeve“, otkrio je televizijski voditelj.

Na pitanje da li su ga lopovi prepoznali, Volas je za radio-stanicu NZ Coast Breakfast FM odgovorio da veruje da nisu.

„Ne, nisu me prepoznali. Njih to ne zanima. Kriminal u Londonu je izmakao kontroli“, poručio je.

Sličnu pljačku doživela i supruga šampiona Formule 1

Ovaj incident podsetio je na slučaj Britni Vord, supruge bivšeg šampiona Formule 1 Džensona Batona, kojoj je ranije ukraden dizajnerski prtljag sa luksuznim stvarima vrednim više od 250.000 funti.

U torbi su se nalazile brojne dizajnerske tašne, nakit, ali i predmeti velike sentimentalne vrednosti. Među njima su bili antikni komadi nakita sa njenog venčanja, kao i uspomene na rođenje ćerke.

Policija tvrdi da je broj krađa prtljaga smanjen

Britanska saobraćajna policija saopštila je u septembru da je broj krađa prtljaga opao nakon policijske akcije usmerene protiv kriminalnih grupa koje ciljaju putnike.

Ipak, slučaj Šona Volasa ponovo je otvorio pitanje bezbednosti putnika na prometnim londonskim železničkim stanicama.