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Džeki Kenedi navodno je duboko žalila zbog udaje za grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa, smatrajući da je napravila najveću grešku u životu. Ovo intimno priznanje otkrio je arhitekta Džon Karl „Džek“ Vornek u svojim posthumno objavljenim memoarima, u kojima je opisao i višegodišnju tajnu ljubavnu vezu sa bivšom prvom damom Amerike, započetu nakon ubistva predsednika Džona F. Kenedija.



„Moj brak sa Onazisom najveća je greška koju sam napravila“



U knjizi „Arhitekta Kamelota: Neispričana priča o Džeki Kenedi, Lafajet skveru i tajnoj romansi“, Vornek otkriva detalje svog odnosa sa Džeki nakon atentata na njenog supruga, predsednika Džona F. Kenedija, 1963. godine.

Prema njegovim zapisima, Džeki mu se poverila nakon što se 20. oktobra 1968. udala za grčkog brodovlasnika Aristotela Onazisa.

Vornek je ispričao da se sa njom sastao u hotelu Ric u Parizu, nakon čega ga je pozvala da dođe u njen stan na ručak.

Aristotel Onazis i Džeki Kenedi venčali su se na jahti Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„Sobe su bile velike i mračne, a prozori prekriveni teškim zavesama. A onda smo odjednom stigli do svetle, moderno uređene prostorije pored vrta, u kojoj je bio postavljen sto za ručak“, napisao je arhitekta u memoarima.

Kako je objasnio, upravo u toj prostoriji Džeki mu je otkrila koliko je nezadovoljna svojim novim životom.

„Ari je Džeki prepustio slobodu u tom malom prostoru. Bez oklevanja je izrazila frustraciju što je to jedina soba koju joj je dozvolio da uređuje i rekla mi da veruje kako je njen brak sa Onazisom najveća greška koju je ikada napravila“, naveo je Vornek.

Njihov brak trajao je do Onazisove smrti 1975. godine.

Tajna ljubavna veza počela nakon ubistva Kenedija

Knjiga donosi i dosad nepoznate detalje o višegodišnjoj romansi između Džeki i arhitekte, koji je preminuo 2010. godine.

Vornek je Džona F. Kenedija prvi put upoznao 1956. godine. Nakon što je Kenedi izabran za predsednika, preporučio je Vornka za projekat očuvanja istorijskog područja Lafajet skver u Vašingtonu.

Tako je arhitekta postao deo predsednikovog društvenog kruga, a bliskost sa porodicom Kenedi nastavila se sve do atentata na predsednika 22. novembra 1963. godine. Nakon Kenedijeve smrti, Vornek, koji je tada bio razveden otac četvoro dece, započeo je ljubavnu vezu sa bivšom prvom damom.

Njihova romansa trajala je oko dve godine, ali su i nakon raskida ostali bliski prijatelji.

Džeki Kenedi Onazis Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Džeki ga je posećivala, a razgovori su trajali satima

Arhitekta je u memoarima opisao i koliko su bili bliski čak i nakon završetka ljubavne veze.

„U kasnijim godinama činilo mi se da je uživala u tome da me savetuje o mojim ozbiljnim vezama sa drugim ženama. Ili me je možda na neki način testirala“, napisao je.

Priseteo se i njihovih susreta u njegovom stanu.

„Ponekad bi Džeki svratila kod mene na putu kući s posla. Opušteno bi se smestila na kraj kreveta, dok bih ja naslonio leđa na visoko uzglavlje, i satima bismo prisno i bez ustezanja razgovarali. Jedno drugom davali smo iskrene savete kakve mogu da razmenjuju samo dvoje veoma bliskih ljudi“, otkrio je Vornek.

Iako među njima više nije bilo fizičke bliskosti, arhitekta je priznao da je njihov odnos i dalje imao posebnu čar.

„Ništa fizičko se nije događalo između nas, ali osećao sam kao da na neki način i dalje vodimo uzbudljivu tajnu ljubavnu aferu“, napisao je.

Džeki Kenedi i Aristotel Onazis Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Džeki Kenedi preminula je 1994. godine od raka. Džek Vornek preminuo je 2010. godine, u 91. godini, od raka pankreasa.

Pre smrti zamolio je ćerku Margo Vornek Merck, koja vodi arhivu njegovih radova, da se pobrine da njegovi memoari jednog dana budu objavljeni.

Knjiga „Arhitekta Kamelota: Neispričana priča o Džeki Kenedi, Lafajet skveru i tajnoj romansi“ biće objavljena 10. novembra, a već je dostupna za pretprodaju.

Memoari obećavaju intimniji pogled na život žene koja je decenijama intrigirala javnost, ali i na njene ljubavi, razočaranja i tajne koje je čuvala daleko od očiju sveta.

(Kurir.rs/People)