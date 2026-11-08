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Britanski glumac i komičar Rasel Brend (51) proglašen je krivim za silovanje i tri seksualna napada počinjena pre gotovo dvadeset godina.

Nakon presude ponovo se našao u centru pažnje i Ilon Mask, koji je 2023. godine javno stao u Brendovu odbranu, tvrdeći da glumac nije loša osoba i sugerišući da bi optužbe mogle da budu deo organizovane kampanje protiv njega.

Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia

Maskova objava na društvenoj mreži X ponovo je počela masovno da se deli nakon izricanja presude. Prema medijskim izveštajima, prikupila je više od dva miliona pregleda i 27 hiljada lajkova, a brojni korisnici sada ga prozivaju zbog reči kojima je pre tri godine branio Brenda.

Mask je tvrdio da Brend nije loš čovek

Slučaj je dospeo u javnost u septembru 2023. godine, kada su britanski The Sunday Times, The Times i emisija Dispatches na Channelu 4 objavili rezultate zajedničke istrage. Četiri žene optužile su Brenda za silovanje, seksualne napade i emocionalno zlostavljanje. Jedna od njih tvrdila je da ju je napastovao kada je imala samo 16 godina.

Brend je tada objavio video u kom je odbacio optužbe. Priznao je da je u mladosti vodio vrlo promiskuitetan život, ali je insistirao na tome da su svi njegovi seksualni odnosi bili sporazumni. Na njegovu objavu reagovao je i Ilon Mask, koji je 17. septembra 2023. napisao: "Podržavam Rasela Brenda. Taj čovek nije zao."

Mask je pritom podržao i Brendove tvrdnje da je reč o koordinisanom medijskom napadu iza kojeg stoje određeni interesi. U jednoj od objava sugerisao je da se protiv glumca vodi kampanja zbog njegovih javnih istupa i kritika moćnih institucija.

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"Ako je pravi problem seksualno predatorstvo u industriji zabave, onda je spisak takvih ljudi jako dug. Zašto baš Rasel Brend i zašto upravo sada?", zapitao se Mask.

Njegove izjave su tada naišle na podršku dela korisnika društvenih mreža, koji su takođe smatrali da Brenda pokušavaju da diskredituju bez dovoljno dokaza.

Govorio je o lovu na veštice

Mask je nastavio da brani Brenda i nakon što je britanska policija pokrenula istragu. U razgovoru s američkim političkim komentatorom Benom Šapirom na platformi X poručio je da ne želi da donosi zaključke pre sudske presude.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

"Ne možeš biti kriv dok ti se ne dokaže nevinost. Očito smo u fazi spaljivanja veštica. Dovoljno je da nekoga proglase vešticom pa da ga spale", izjavio je tada.

Dodao je kako svako može da bude lažno optužen i upozorio da ljudima ne bi smeli da se uništavaju životi na osnovu optužbi koje još nisu dokazane.

Mask je otišao i korak dalje, sugerišući da Brendu možda pokušavaju da smeste jer je svojim istupima postao pretnja uticajnim pojedincima. "Čini se kao neobična slučajnost da se sve ovo dešava baš u trenutku kada Rasel postaje sve uticajniji i počinje da preispituje opšteprihvaćene stavove", rekao je.

Takođe je izjavio kako mu se čini da je sve manje teorija zavere koje se s vremenom nisu pokazale istinitim.

Deo javnosti je njegove komentare tada povezivao s Brendovim kritikama administracije tadašnjeg američkog predsednika Džoa Bajdena, njegovim stavovima o pandemiji koronavirusa i skepticizmom prema vakcinama.

Brend proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada

Nakon 19 meseci istrage britansko državno tužilaštvo je 4. aprila 2025. podiglo protiv Brenda optužnicu za pet seksualnih krivičnih dela. U decembru iste godine optužnica je proširena za još dva krivična dela.Brend je tokom celog postupka odbacivao optužbe i tvrdio da nikada nije prisilio nijednu ženu na seksualni odnos.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Suđenje je započelo 12. oktobra 2026. na sudu Southwark Crown Court u Londonu, a trajalo je četiri nedelje. Tužilaštvo je Brenda opisalo kao manipulativnog seksualnog predatora koji je iskorišćavao svoju slavu i uticaj kako bi zlostavljao žene.

Porota ga je 5. novembra proglasila krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene. Istovremeno je oslobođen po dvema drugim tačkama optužnice za silovanje i jednoj za pokušaj seksualnog napada.

Izricanje kazne zakazano je za ponedeljak, 9. novembra. Britanska policija u međuvremenu je potvrdila da se protiv Brenda vodi dodatna istraga zbog prijava za silovanje koje su podnele još dve žene.

Foto: Shutterstock

Masku sada prebacuju reči iz 2023.

Nakon što je Brend proglašen krivim, Maskova objava iz 2023. ponovo je počela da se širi društvenim mrežama, ali je ovoga puta izazvala znatno drugačije reakcije.

Brojni korisnici podsećaju na njegovu bezrezervnu podršku glumcu i kritikuju ga zbog tvrdnji da se protiv Brenda vodi politički i medijski motivisana kampanja. "Ovo danas zvuči prilično nezgodno", jedan je od komentara koji se dele uz Maskovu staru objavu.

Drugi korisnici ističu kako je Mask svojevremeno tražio da se pričeka sudska presuda pre donošenja zaključaka, a sada, kada je Brend proglašen krivim za četiri krivična dela, njegova ranija odbrana glumca ponovo je postala predmet rasprava.

Mask se još uvek nije javno oglasio o Brendovoj osuđujućoj presudi.

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