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Pre tačno 50 godina, 3. novembra 1976, u američke bioskope stigao je horor "Keri”, film koji je proslavio glumicu Sisi Spejsek i pretvorio Stivena Kinga u jednog od najpoznatijih pisaca horora na svetu. U režiji Brajana de Palme nastala je priča koja je šokirala gledaoce, ali i pokazala da horor ne mora da počiva samo na čudovištima i natprirodnim pojavama, nego i na okrutnosti svakodnevnog života.

Radnja prati Keri Vajt, stidljivu tinejdžerku koju vršnjaci neprestano ponižavaju, dok kod kuće živi pod strogom kontrolom fanatično religiozne majke Margaret, koju je glumila Pajper Lori. Keri postepeno otkriva da poseduje telekinetičke moći, odnosno sposobnost pomeranja predmeta snagom uma. Kada kolege iz razreda odluče da je okrutno ponize na maturskoj proslavi, njen bes pretvara se u krvavu osvetu.

Stiven King Foto: Jazz Archiv Hamburg / akg-images / Profimedia

Upravo je scena maturske večeri, u kojoj Keri postaje kraljica plesa, a zatim je poliju svinjskom krvlju, postala jedan od najprepoznatljivijih trenutaka u istoriji horora. Prizor devojke u krvavoj haljini, koja pogledom izaziva haos oko sebe, decenijama se reprodukuje, parodira i citira u filmovima, serijama i drugim pop kulturnim sadržajima.

Zanimljivo je da je "Keri” bila prva filmska adaptacija nekog dela Stivena Kinga, a nastala je prema njegovom prvom objavljenom romanu iz 1974. godine. Film je snimljen uz relativno skroman budžet od oko 1,8 miliona dolara, a zaradio je više od 33 miliona dolara. Bio je to ogroman uspeh koji je otvorio vrata brojnim budućim ekranizacijama Kingovih dela.

U filmu se pojavio i mladi Džon Travolta, tada još daleko od svetske slave koju će steći zahvaljujući filmovima "Groznica subotnje večeri” i „Briljantin”. Glumio je Bilija Nolana, jednog od učesnika okrutne podvale koja pokreće tragediju. Posebno je zanimljivo da su Sisi Spejsek i Pajper Lori za svoje uloge nominovane za Oskara, što je bilo veliko priznanje za horor, žanr koji je često ostajao zanemaren na prestižnim filmskim nagradama.

De Palma je u filmu odao počast i legendarnom Alfredu Hičkoku. Škola koju Keri pohađa zove se Bates High School, što je referenca na motel Bates iz kultnog "Psiha”. Reditelj je posebno eksperimentisao s filmskim tehnikama, uključujući podeljeni ekran tokom krvavog raspleta maturske proslave, čime je dodatno pojačao osećaj haosa i panike.

Foto: Printscreen/ Twitter

Popularnost filma nije nestala ni decenijama posle. "Keri” je dobila nastavak 1999. godine, novu televizijsku adaptaciju 2002. i rimejk 2013. godine s Kloi Grejs Morec u glavnoj ulozi. Priča je čak pretvorena u brodvejski mjuzikl 1988. godine, koji je postao poznat kao jedan od velikih pozorišnih promašaja.

Na striming platformi Prime Video 7. oktobra ove godine premijerno je prikazana nova istoimena serija iza koje stoji Majk Flanagan, reditelj poznat po horor hitovima "The Haunting of Hill House” i "Midnight Mass”. Glavnu ulogu preuzela je mlada glumica Samer H. Hauel, dok njenu strogu majku glumi Samanta Slojan. Nova verzija donosi priču u moderno doba, u kojem Keri, osim vršnjačkog nasilja, mora da preživi i okrutnost društvenih mreža. Serija ima osam epizoda, a već je potvrđena i druga sezona.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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