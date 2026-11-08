bili su u braku

bili su u braku

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Snimak Kejti Peri i njenog bivšeg supruga Rasela Brenda ponovo se proširio društvenim mrežama nakon što je britanski komičar proglašen krivim za silovanje i seksualne napade.

Reč je o snimku iz 2010. godine, nastalom na crvenom tepihu proslave časopisa Vanity Fair nakon dodele Oskara. Brendu i Peri tada je prišla novinarka GMTV-a i upitala ih šta misle o dodeli nagrada.

Kejti Peri i Rasel Brend Foto: Profimedia

Neprijatan trenutak pred kamerama

Brend je počeo da odgovara na pitanje, ali Peri ga je prekinula i kroz šalu dobacila: "Nisi ni gledao!" Brend je nakratko delovao zbunjeno, a potom je i sam počeo da se šali, dok se pevačica smejala. "Baš ste ga sad uvalili", rekla je novinarka Kejti, na šta je Brend ozbiljnim tonom odgovorio: "Gledao sam Oskare."

Peri je zatim ptokomentarisala: "Uvek ga prozovem kad priča s*anja." Brend ju je na to upozorio da ne psuje.

Dok je novinarka pokušavala da sazna kom se dobitniku Oskara najviše obradovala, Brend je pokazao bedž ili karticu s natpisom "Obey", što na engleskom znači "Pokori se". Kejti je nakon toga zaćutala, a Brend je nastavio da govori o svojim utiscima s dodele.

Novinarka je u jednom trenutku pokušala da ga prekine kako bi i pevačica dobila priliku da odgovori na pitanje, ali komičar je nastavio da govori. Kada je napokon završio, novinarka se obratila Kejti: "Kako izlazite na kraj s ovim tipom?"

Kejti Peri i Rasel Brend Foto: Pedro Andrade/ Ben Dome / Pacific coast news / Profimedia

"Zapravo je presmešan", odgovorila je pevačica, a deo korisnika društvenih mreža smatra da je pritom delovala neprijatno.

Snimak izazvao brojne reakcije

Isečak star 16 godina ponovo je privukao pažnju nakon što je Brend proglašen krivim za silovanje. Na društvenoj mreži X prikupio je više od tri miliona pregleda i 12 hiljada lajkova.

Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Brojni korisnici komentarišu da im njihov tadašnji razgovor, nakon nedavne presude, deluje drugačije nego pre. "Baš bizarna interakcija", napisao je jedan korisnik, dok su drugi celu situaciju opisali kao "odvratnu".

Neki smatraju da je Brend bio uznemiren jer je novinarka više pažnje posvećivala Kejti. "Pogledajte mu lice kad su se prvo obratili Kejti", napisao je jedan komentator. "Novinarka ga nije ni doživela kad su prišli, a to mu se nije svidelo", nadovezao se drugi.

Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pažnju privukao i natpis "Obey"

Posebnu pažnju izazvao je trenutak u kom Brend pokazuje natpis "Obey". Deo korisnika društvenih mreža protumačio je taj potez kao pokušaj pokazivanja kontrole nad tadašnjom partnerkom.

"Šta je s tom nalepnicom 'Obey'? Da li je to realno?", zapitao se jedan korisnik. "Stavljao bi joj tu oznaku svaki put kad se ne bi slagala s njim", tvrdio je drugi.

Rasel Brend u sudnici Foto: Justin Griffiths-Williams/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, nisu se svi složili s takvim tumačenjem. Neki su podsetili da je Obey naziv poznatog modnog brenda koji je pokrenuo ulični umetnik Šepard Feri. "Obey je tada bio popularan brend. Nisam siguran da tu ima nekog dubljeg značenja", napisao je jedan komentator.

Venčali se u Indiji, razveli nakon 14 meseci

Kejti Peri i Rasel Brend upoznali su se 2009. godine na dodeli MTV Video Music Awardsa, a venčali su se u oktobru 2010. na raskošnoj ceremoniji u Indiji.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Njihov brak trajao je samo 14 meseci. Brend je u decembru 2011. podneo zahtev za razvod, navodeći nepomirljive razlike, a razvod je zvanično okončan u julu 2012. godine.

Izricanje kazne zakazano za ponedeljak

Podsetimo, Rasel Brend je 5. novembra proglašen krivim za silovanje i tri seksualna napada počinjena između 2004. i 2009. godine. Među žrtvama su 21-godišnja obožavateljka i zaposlene Channela 4, Capital Radija i MTV-ja. Po trima drugim tačkama optužnice oslobođen je krivice.

Foto: Martyn Wheatley / Zuma Press / Profimedia

Izricanje kazne zakazano je za ponedeljak, 9. novembra. Sudija je odbio zahtev njegovog advokata da vikend provede s porodicom, pa Brend do izricanja kazne ostaje u pritvoru.

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