Slušaj vest

Vivijen Maršelin Džoli, 18-godišnja ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, otkrila je da je početkom godine završila u bolnici zbog poremećaja ishrane.

O svom je iskustvu progovorila kroz novu izložbu pod nazivom "A Gallery on Patience in Patients". Uz ilustracije je izložila odlomke iz svog dnevnika u kojima se priseća boravka u bolnici, koju je s prijateljima zvala "Polje tulipana".

Foto: Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dirljivim zapisima otkrila kroz šta je prolazila

"Početkom ove godine bila sam hospitalizovana zbog poremećaja ishrane. Bila sam ljuta, bolesna i jako usamljena", napisala je u uvodnom tekstu izložbe, piše Hello!

Vivijen, koja svoje umetničke radove potpisuje kao V Maršelin, opisala je i kako joj je boravak u bolnici s vremenom postao lakši. "Ipak, ljubaznost i toplina druge dece i bolničkog osoblja s vremenom su mi pomogli da se otvorim. Nikad se nisam toliko smejala ni plakala, niti sam ikad bila iskrenija prema sebi", poručila je.

Foto: MM/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na jednom od crteža prikazana je telefonska govornica, a na stolici pored nje stoji tulipan s telefonskom slušalicom. Uz crtež je priložila dnevnički zapis od 4. aprila u kom stoji: "Toliko želim zagrljaj da mi je celo telo u grču."

U zapisu od 22. aprila napisala je: "Moram da dozvolim sebi da se raspadnem kako bi mi bilo bolje."

Sud joj odobrio promenu prezimena

Izložba je otvorena samo nekoliko dana nakon što je sud u Los Anđelesu odobrio Vivijen zahtev za promenu prezimena. Iz imena je izbacila očevo prezime Pit, pa se sada zvanično zove Vivijen Maršelin Džoli.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Dosad je četvoro dece Anđeline Džoli i Breda Pita sudskim putem promenilo prezime. Uz Vivijen, to su uradili Medoks (25), Zahara (21) i Šajlo (20). Njen brat blizanac Noks i 22-godišnji Paks još nisu podneli zahtev za promenu prezimena, a nije poznato nameravaju li da to učine.

Već se okušala u pozorištu i umetnosti

Vivijen je majčino prezime u umetničkom radu počela da koristi još 2024. godine. Tada je podstakla Anđelinu da se uključi u produkciju brodvejskog mjuzikla "The Outsiders", nastalog prema romanu S. E. Hintona.

Foto: MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vivijen je na predstavi radila iza scene, a u programu je bila navedena kao Vivijen Džoli. Mjuzikl je posle osvojio četiri nagrade Tony, među kojima i onu za najbolji mjuzikl. "Vrlo je promišljena i ozbiljno shvata pozorište. Trudi se da razume kako može najbolje da doprinese", rekla je tada Anđelina o ćerkinom angažmanu.

Vivijen je u septembru ove godine javnosti predstavila i svoje ilustracije. Uz podršku brata Noksa učestvovala je na uličnom sajmu u Los Anđelesu, gde je na svom štandu prodavala grafike, nalepnice i rođendanske čestitke koje je sama osmislila.

Video: Anđelina Džoli nije samo uklonila dojke zbog rizika od raka