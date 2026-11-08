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Američka aktivistkinja Monika Levinski, poznata po ljubavnoj aferi sa bivšim američkim predsednikom Bilom Klintonom, koja je svojevremeno potresla Belu kuću, privukla je sve poglede u Los Anđelesu na 15. godišnjoj svečanosti LACMA Art + Film Gala 2026. godine, i to zahvaljujući veoma dubokom dekolteu.

Nekadašnja pripravnica, koja danas ima 50 godina, za glamurozno veče odabrala je smelu crnu haljinu dizajnerke Stele Makartni, čiji je gornji deo bio posebno osmišljen da istovremeno otkriva i prikriva.

1/4 Vidi galeriju Monika Levinski Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Haljina sa izuzetno dubokim V-izrezom izrađena je od nežne, providne mrežaste tkanine ukrašene svetlucavim kristalima. Neobičan dizajn ostavljao je utisak provokativnog stajlinga, dok su detalji od kristala delimično prekrivali njene grudi.

Monika je pokazala da se ne plaši smelih modnih izbora i ponela je prilično izazovnu kreaciju, ali je njen pomalo nervozan osmeh donekle pokvario celokupan utisak.