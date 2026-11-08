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Nakon što je komičar Rasel Brend proglašen krivim za silovanje i seksualne napade, njegova bivša supruga Kejti Peri navodno je spremna da prvi put javno ispriča svoju stranu priče o njihovom braku. Pevačica, kako prenose britanski mediji, razmatra mogućnost objavljivanja autobiografije i snimanja dokumentarne serije u kojoj bi otkrila detalje iz zajedničkog života sa kontroverznim komičarem.

Prema pisanju britanskog lista „Mejl on Sandej“, pregovori su već u toku, a njen tim navodno je stupio u kontakt sa striming platformama kao što su Netfliks i Hulu.

Kejti Peri Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čekala da se završi suđenje bivšem suprugu

Keti Peri (42) navodno je svesno odlagala odluku da javno progovori o braku sa Brandom (51) dok se ne okonča sudski postupak protiv njega.

„Keti je tokom godina dobijala nekoliko ponuda da ispriča svoju priču, ali nije želela da razmatra nijednu od njih pre završetka suđenja. Postoji mnogo toga iz tog braka što javnost ne zna. Bio je to veoma mračan period njenog života“, izjavio je izvor za britanski list.

Brand je u četvrtak u Londonu proglašen krivim za silovanje i seksualne napade na više žena. Dela za koja je osuđen dogodila su se između 2004. i 2009. godine, dakle pre njegovog braka sa pevačicom. Izricanje kazne zakazano je za ponedeljak, a komičar do tada ostaje u pritvoru.

Kejti Peri i Rasel Brend Foto: Pedro Andrade/ Ben Dome / Pacific coast news / Profimedia

Od braka iz snova do bolnog raskida

Keti Peri i Rasel Brand venčali su se 2010. godine u Indiji, ali je njihov brak potrajao svega 14 meseci. Pevačica je ranije otkrila da je za kraj njihove ljubavi saznala putem SMS poruke.

Godinama kasnije nagovestila je da postoji mnogo više detalja o njihovom odnosu nego što je javnost ikada saznala. Priznala je da je u početku krivila sebe za raspad braka, ali da je kasnije otkrila pravu istinu.

„Mislila sam da sam ja kriva što se brak završio, ali onda sam saznala pravu istinu“, poručila je svojevremeno.

Dodala je i da tu istinu čuva „u svom sefu za crne dane“, što je tada izazvalo brojne spekulacije o tome šta se zapravo događalo iza zatvorenih vrata.

1/6 Vidi galeriju Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia, Printscreen YouTube, Instagram/russellbrand

Pred 10.000 ljudi uputila brutalnu poruku bivšem suprugu

Da prema bivšem suprugu više nema nimalo nežnosti, Keti je pokazala još tokom leta, na početku britanskog dela svoje turneje.

Pred oko 10.000 obožavalaca uputila mu je oštru poruku, rekavši:

„Nadam se da moj bivši nije ovde. Trebalo bi da bude u zatvoru.“

Sada, nakon Brandove presude, sve su glasnije spekulacije da bi pevačica konačno mogla da otkrije šta se zaista događalo tokom njihovog kratkog, ali burnog braka. Ukoliko do realizacije autobiografije i dokumentarne serije dođe, javnost bi mogla da sazna detalje koje je godinama čuvala samo za sebe.