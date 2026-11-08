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Dorija Ragland, majka Megan Markl, pomogla je istražiteljima da identifikuju Tomasa Markla Starijeg na pojedinim uznemirujućim fotografijama koje su pronađene tokom istrage o njegovim navodnim nezakonitim aktivnostima, među kojima su i optužbe za seksualno zlostavljanje dece.

Kako saznaje magazin „Pipl“, Ragland (70) sarađivala je sa federalnim istražiteljima u postupku protiv svog bivšeg supruga, Tomasa Markla Starijeg, koji je uhapšen u petak, 6. novembra, na Floridi. FBI ga je priveo zbog sumnje da je posedovao materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece.

Megan Markl Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Prema informacijama do kojih je došao magazin, Dorija je pomogla da se identifikuje njen bivši suprug (82) na fotografijama koje su vlasti pribavile tokom istrage.

Izvor navodi i da je vojvotkinja od Saseksa, koja ima 45 godina, spremna da pomogne FBI-ju i svim drugim nadležnim organima koji istražuju slučaj njenog otuđenog oca.

Majka Megan Markl prepoznala bivšeg supruga na fotografijama

Britanski „San“ objavio je u subotu, 7. novembra, da su istražitelji Doriji, koja je nekada radila kao socijalna radnica, pokazali redigovane verzije fotografija na kojima se navodno nalazi materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. Ona je, prema pisanju lista, pomogla da se potvrdi da je muškarac na snimcima Tomas Markl Stariji.

Prema navodima iz federalne krivične prijave, svedok koji je poznavao Tomasa decenijama prepoznao ga je na dve fotografije. Ime tog svedoka nije navedeno u javno dostupnom dokumentu.

Tomas Markl, otac Megan Markl Foto: Good Morning Britain / Ferrari / Profimedia

Istražitelji veruju da je Tomas u vreme nastanka fotografija imao između 30 i 40 godina, što ukazuje na mogućnost da su one nastale dok je Megan bila veoma mala ili čak pre njenog rođenja.

Fotografije pronađene u skladištima koja je iznajmljivao skoro 20 godina

Tomas Markl Stariji i Dorija Ragland venčali su se 1979. godine, a dve godine kasnije dobili su ćerku Megan. Razveli su se 1987. godine.

Fotografije koje je Dorija navodno pregledala bile su deo materijala pronađenog u skladišnim prostorima koje je Tomas iznajmljivao na području Los Anđelesa gotovo dve decenije.

Američko Ministarstvo pravde ranije je saopštilo da je u tim prostorima navodno čuvao „seksualno eksplicitne fotografije na kojima je prikazan sa devojčicama koje još nisu dostigle pubertet“.

Istražitelji su pretresli skladišta nakon što je jedan svedok potpisao izjavu pod zakletvom u kojoj je tvrdio da Tomas u svojoj kući na Filipinima poseduje materijal koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece. U izjavi je navedeno i da je iznajmljivao skladišni prostor u Los Anđelesu.

Foto: Profimedia

Uhapšen na Floridi, preti mu do 20 godina zatvora

Prema saopštenju Kancelarije američkog tužioca za Centralni okrug Kalifornije, Tomas Markl Stariji uhapšen je 6. novembra i optužen po jednoj tački za posedovanje dečje pornografije.

Tokom prvog pojavljivanja pred sudom u petak, u Tampi na Floridi, nije se izjasnio o krivici. Nakon toga pušten je uz obećanje da će se pojavljivati pred sudom, bez plaćanja kaucije, a određen mu je boravak u domu za starije Maravida Senior Living u Lejklendu na Floridi, gde je prethodno i priveden.

Datum njegovog sledećeg ročišta, na kojem će biti formalno upoznat sa optužnicom u Kaliforniji, još nije određen.

„Tomas Markl je optužen za posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece, uključujući fotografije na kojima je navodno prikazan sa maloletnim devojčicama“, izjavio je prvi pomoćnik američkog tužioca Bil Esajli.

„Ove optužbe su izuzetno ozbiljne i protiv gospodina Markla ćemo pokrenuti postupak u punom obimu predviđenom federalnim zakonom“, dodao je Esajli.

Ukoliko bude proglašen krivim, Tomas bi mogao da dobije kaznu do 20 godina federalnog zatvora.

Megan je ranije priznala da je duboko potresena optužbama

Britanski „San“ je još u oktobru objavio da je Tomas Markl Mlađi, Megan-in polubrat, navodno obavestio nadležne organe da njegov otac u kući na Filipinima poseduje „stotine, ako ne i hiljade“ fotografija koje prikazuju seksualno zlostavljanje dece.

Predstavnik vojvotkinje od Saseksa nije komentarisao hapšenje njenog oca. Ipak, Megan je ranije u izjavi za magazin „Pipl“ priznala da je duboko potresena optužbama.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tom prilikom podsetila je i na pismo za koje tvrdi da ga je londonska policija primila još 2018. godine.

„To pismo mi je naknadno prosleđeno. U njemu su iznete zabrinjavajuće i uznemirujuće optužbe protiv mog oca, a uveravali su me da se one istražuju“, izjavila je Megan.

Slučaj je tako ponovo otvorio bolno porodično pitanje koje već godinama opterećuje odnos Megan Markl i njenog oca, sa kojim je vojvotkinja odavno u prekidu kontakta.