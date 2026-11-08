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Vukašin Katić postao je novo lice Radio-televizije Srbije. Ove vesti saopštio je večeras putem Instagrama, gde je objavio fotografiju iz studija RTS-a i najavio novo životno poglavlje.

Ispod objave na društvenim mrežama napisao je "Best for the last", što bi značilo da je najbolje sačuvao za kraj.

Odmah je dobio brojne komentare podrške prijatelja, fanova ali i nekih poznatih ličnosti iz javnog života.

Nova lica na RTS

Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a Foto: RTS

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije

Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.

Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.