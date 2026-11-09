Ajše iz očaja napada Fariju: Ne propustite 114. epizodu serije "Sultanija Kosem", samo na Kurir televiziji
Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.
Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.
Sadržaj 114. epizode
Sultanija Kosem pokušava da umiri narod, dok Gulbahar i Sinan-paša smatraju da je upravo novac izvor njene moći i da je potrebno da joj taj izvor oduzmu. U međuvremenu, Muratovo venčanje sa Farijom je povod za porodičnu večeru, na koju samo Ajše nije pozvana. Farija uživa u novom položaju, ali je Gulbahar upozorava da ne veruje Kosem i da se ne zavarava prividnom sigurnošću. Ni silahtar ne krije zabrinutost zbog njenog uspona, pa joj upućuje upozorenje da bi svaki let mogao da se završi padom.
Napetost raste i zbog sukoba među prinčevima. Bajazit pokušava da popravi odnose sa Kasimom, ali on i Ibrahim mu daju do znanja da nikada više neće biti isto kao pre. Dok Gulbahar nastavlja da upozorava Bajazita da ne veruje previše sultanu i da mora biti spreman da se zaštiti, uveravajući ga da u borbi za presto niko nije potpuno siguran, Bajazit ne želi da svoju braću posmatra kao neprijatelje. S druge strane, Ajše napada Fariju, međutim događa se nešto što će dovesti do vesti koja će odjeknuti dvorom.
Dok Murat najavljuje da će svaki novi ustanak ugušiti krvlju, Kosem pokušava da pomogne stanovnicima prestonice koji trpe nasilje i iznude janičara. Narod joj je zahvalan jer je saslušala njihove probleme, ali njena inicijativa izaziva nezadovoljstvo onih koji strahuju od njenog ponovnog jačanja. U međuvremenu, Gulbahar traži priliku da učvrsti položaj svog sina i našteti Kosem. Zbog toga od Ajše traži nešto što bi moglo da izazove ozbiljne posledice - pečat majke sultanije.
Farijina majka šalje ćerki pismo u kom joj jasno stavlja do znanja da dete koje nosi može da joj otvori vrata do još većeg uticaja na osmanski presto. Kosem je pročitala pismo i odlučuje da snaji održi lekciju .Poručuje joj da je važno da razume šta znači biti sultanija, pa je vodi u svoju fondaciju i pokazuje joj koliko je odgovorna ta uloga. Ipak, dok joj poručuje da ne sme da zaboravi narod i njegove potrebe, ostaje pitanje da li će Farija poslušati njene savete ili će je ambicije odvesti u sasvim drugom pravcu.
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