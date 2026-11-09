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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Vladarska porodica proslavlja brak sultana Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 114. epizode

Sultanija Kosem pokušava da umiri narod, dok Gulbahar i Sinan-paša smatraju da je upravo novac izvor njene moći i da je potrebno da joj taj izvor oduzmu. U međuvremenu, Muratovo venčanje sa Farijom je povod za porodičnu večeru, na koju samo Ajše nije pozvana. Farija uživa u novom položaju, ali je Gulbahar upozorava da ne veruje Kosem i da se ne zavarava prividnom sigurnošću. Ni silahtar ne krije zabrinutost zbog njenog uspona, pa joj upućuje upozorenje da bi svaki let mogao da se završi padom.

Napetost raste i zbog sukoba među prinčevima. Bajazit pokušava da popravi odnose sa Kasimom, ali on i Ibrahim mu daju do znanja da nikada više neće biti isto kao pre. Dok Gulbahar nastavlja da upozorava Bajazita da ne veruje previše sultanu i da mora biti spreman da se zaštiti, uveravajući ga da u borbi za presto niko nije potpuno siguran, Bajazit ne želi da svoju braću posmatra kao neprijatelje. S druge strane, Ajše napada Fariju, međutim događa se nešto što će dovesti do vesti koja će odjeknuti dvorom.

Kosem zahteva od Lalezar da joj objasni šta se dogodilo između Farije i Ajše Foto: umut volkan kincir

Dok Murat najavljuje da će svaki novi ustanak ugušiti krvlju, Kosem pokušava da pomogne stanovnicima prestonice koji trpe nasilje i iznude janičara. Narod joj je zahvalan jer je saslušala njihove probleme, ali njena inicijativa izaziva nezadovoljstvo onih koji strahuju od njenog ponovnog jačanja. U međuvremenu, Gulbahar traži priliku da učvrsti položaj svog sina i našteti Kosem. Zbog toga od Ajše traži nešto što bi moglo da izazove ozbiljne posledice - pečat majke sultanije.

Farijina majka šalje ćerki pismo u kom joj jasno stavlja do znanja da dete koje nosi može da joj otvori vrata do još većeg uticaja na osmanski presto. Kosem je pročitala pismo i odlučuje da snaji održi lekciju .Poručuje joj da je važno da razume šta znači biti sultanija, pa je vodi u svoju fondaciju i pokazuje joj koliko je odgovorna ta uloga. Ipak, dok joj poručuje da ne sme da zaboravi narod i njegove potrebe, ostaje pitanje da li će Farija poslušati njene savete ili će je ambicije odvesti u sasvim drugom pravcu.

Kosem suočava Fariju sa majčinim pismom Foto: umut volkan kincir

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