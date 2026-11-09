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Glumac Predrag Smiljković, domaćoj publici najpoznatiji po ulozi Tike Špica u kultnoj seriji „Porodično blago“, prisetio se svog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Bogoljuba Mitića Đoše, koji je preminuo 2017. godine. On je otkrio šta je najviše bila prepreka u njihovom druženju, kao i na šta su Đošu upozoravali lekari.

Dvojica glumaca bili su veliki prijatelji, a njihova bliskost krunisana je i kumstvom. Predrag Smiljković je otvoreno progovorio o njihovom odnosu i teškim detaljima iz tog perioda:

„Ja sam Đošu venčao i krstio njegovu decu Nataliju i Olgu. Nije me slušao, a blagovremeno sam apelovao da se mane alkohola i estrade. Sećam se da kada smo počeli da se bavimo ovim poslom, on je imao 99, a kada je umro 160 kilograma. Taj podatak govori kojim načinom života je živeo...“

Bogoljub Mitić Đoša Foto: Printscreen

"Lekari su ga upozoravali"

Uprkos snažnoj povezanosti, Đošini poroci i odbijanje da promeni nezdrav način života doveli su do toga da dugogodišnji prijatelji prekinu kontakt. Pokojni glumac nije prihvatao savete prijatelja, ali ni ozbiljna upozorenja lekara:

„Pošto je imao tromb, lekari su ga upozoravali, ali on nije slušao ni njih. Mi smo se zbog toga jedno vreme i malo udaljili jer moje pravilo je da, kada se radi, alkohola nema. Nije želeo da se vrati na pravi put“.

Sa druge strane, iako je prošlo mnogo vremena od snimanja serije koja ga je proslavila, Smiljković ističe da ga ljudi i dalje svakodnevno oslovljavaju imenom lika koji je tumačio, ali samo dok ima prepoznatljive rekvizite:

Bogoljub Mitić Đoša, Predrag Smiljković u seriji Porodično blago Foto: Printscreen/RTS

„Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne vide o kome se radi, pa mi ne progledaju kroz prste, već stalno pišu prijave zbog kojih moram kod sudije za prekršaje. Ljudi vide da me znaju odnekle, ali to ne dovode u vezu s Tikom Špicom. Desi mi se da me prodavačica u radnji pita: 'Ma, odakle se mi znamo?', a ja kažem da sam taksista, vozač u gradskom saobraćaju…“

(Kurir.rs/Blic)

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