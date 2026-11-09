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Glumac i komičar Rasel Brend osuđen je danas na kaznu od 10 godina i 6 meseci zatvora. Proglašen je krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje, nakon četvoronedeljnog suđenja pred Krivičnim sudom Sautvork. Međutim, tu nije kraj postupka koji se vodi protiv njega.

Sudija je naveo da će komičar, koji ima 51 godinu, najverovatnije odslužiti dve trećine izrečene kazne.

Brend nije pokazao nikakve emocije dok mu je izricana presuda, ali je, dok su ga službenici suda sprovodili iz sudnice, uspeo da se obrati supruzi i poruči joj: „Bićemo dobro“.

Par je kratko razgovarao pre nego što je osramoćeni komičar odveden iz sudnice. Ukoliko bude odslužio punu kaznu, Brend će imati više od 60 godina kada bude izašao iz zatvora.

Rasel Brend sa suprugom Foto: Wiktor Szymanowicz / Shutterstock Editorial / Profimedia

Detalji zatvorske kazne

Kazna obuhvata sva četiri krivična dela za koja je Brend proglašen krivim. Za silovanje mu je izrečeno devet godina zatvora.

Pored toga, osuđen je na devet meseci zatvora zbog treće tačke optužnice za seksualni napad, 18 meseci zbog pete tačke i osam meseci zbog sedme tačke optužnice za seksualni napad.

Sudija je objasnio da je deo kazne umanjen zbog olakšavajućih okolnosti.

Foto: Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Proglašen krivim za napade na četiri žene

Brend je prošle nedelje, nakon četvoronedeljnog suđenja pred Krivičnim sudom Sautvork, proglašen krivim po jednoj tački optužnice za silovanje i tri tačke za seksualno zlostavljanje.

Tužilaštvo je navelo da je koristio svoju slavu i status poznate ličnosti kako bi prilazio ženama, opisujući ga kao „proračunatog seksualnog predatora“.

Krivična dela počinjena su nad četiri različite žene u periodu od 2004. do 2009. godine.

Brojne žene odlučile su da iznesu optužbe za seksualno nedolično ponašanje nakon što je 2023. godine na britanskom Kanalu 4 emitovan dokumentarac emisije „Dispečiz“ (Dispatches) o Brendu.

Porota ga je oslobodila krivice po još dve tačke optužnice za silovanje, kao i po optužbi za pokušaj nepristojnog napada.

Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Policija istražuje nove optužbe za silovanje

Iako je ovaj sudski postupak sada okončan, slučaj Rasela Brenda time nije završen.

Metropoliten policija potvrdila je za „Skaj njuz“ da je protiv njega u toku istraga zbog dodatnih optužbi za silovanje koje su iznele još dve žene.