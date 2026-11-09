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Dok album "Triler" Majkla Džeksona doživljava renesansu na evropskim top-listama, nova knjiga otkriva dosad manje poznate detalje iz života Majkla Džeksona. Njegov dugogodišnji stilista Majkl Buš, koji je čak 25 godina brinuo o njegovom izgledu, u memoarima je otkrio kako je izgledala saradnja sa jednom od najvećih muzičkih zvezda svih vremena, ali i kakve je neobične navike pevač imao iza kulisa.

Majkl Džekson, koji je preminuo u junu 2009. godine u 50. godini od slučajnog predoziranja anestetikom propofolom, bio je, prema rečima njegovog stiliste, čovek pun iznenađenja. U knjizi "Kralj stila II: Odevanje Majkla Džeksona" Majkl Buš opisao je brojne anegdote koje pokazuju koliko je pevač vodio računa o svakom detalju svog izgleda.

Džekson je, kako otkriva Buš, umeo da ostavi saradnike da ga čekaju satima dok gleda crtanu seriju "Simpsonovi", bio je fasciniran britanskim kraljevskim draguljima, a prema pojedinim predmetima iz svoje garderobe imao je gotovo sentimentalni odnos.

"Sve do samog kraja, Majkl Džekson bio je moj poslodavac, a na kraju i prijatelj. Govorio bi mi: 'Buš, kada me moji fanovi gledaju, gledaju pažljivo. A kada gledaju pažljivo, obraćaju pažnju na svaki detalj. Zato je svaki detalj važan'", napisao je stilista.

Stare cipele koje niko nije smeo da dodirne

Jedna od najzanimljivijih priča odnosi se na Džeksonove omiljene crne cipele marke "Florshajm". Bile su jeftine, iznošene i na prvi pogled sasvim obične, ali za pevača su imale ogromnu sentimentalnu vrednost. Nosio ih je još od detinjstva, kada je odrastao u Geriju u Indijani i učio da igra.

Masjkl Džekson Foto: Profimedia

Buš se prisetio turneje "Bed" u Japanu 1987. godine, kada je jednom prilikom odlučio da ispolira pevačeve izgrebane cipele. Nije ni slutio kakvu će reakciju izazvati.

"Majkl me je video kako ih poliram i odmah rekao: 'Ne! Ne diraj moje cipele. Nikada ih ne poliraj!' Bio je ozbiljno uznemiren. Objasnio mi je da je koža iznošena upravo onako kako voli i da bi, ako je premažem, cipele postale klizave. Ako bi pao i uganuo zglob, svi bismo ostali bez posla", ispričao je Buš.

Džekson mu je tada objasnio i zašto su mu te cipele toliko značile. Njegova majka Ketrin jednom ga je, dok je bio mali, videla kako imitira pokrete porodične mašine za veš. Sam je učio da igra, upravo u tim cipelama, pa se plašio da bi u drugim mogao da izgubi magiju svojih plesnih pokreta. Zato je Buš na turneju nosio dva para njegovih razgaženih cipela, a strah da ih ne izgubi bio je toliki da je, kako kaže, svake noći spavao sa jednim parom ispod jastuka.

Bio je opčinjen britanskim kraljevskim draguljima

Buš je 1985. godine sa svojim pokojnim poslovnim partnerom Denisom Tompkinsom preuzeo brigu o Džeksonovom stilu. Već tada je otkrio još jednu pevačevu fascinaciju - britanske kraljevske dragulje, a posebno Imperijalnu državnu krunu, koja se čuva u Londonskom tornju.

Majkl Džekson Foto: STAN HONDA / AFP / Profimedia

Stilista se prisetio susreta sa Džeksonom na njegovom imanju Neverland 1990. godine. Razgovarali su o odeći koju će pevač nositi kada ga američki predsednik Džordž H. V. Buš proglasi zabavljačem decenije. Tada je Džekson ugledao fotografiju Imperijalne državne krune i poželeo da ima njenu repliku.

Buš je poslat u Londonski toranj kako bi video original, ali je otkrio da je kruna baš tada bila uklonjena na dve nedelje. Zbog toga je Denis Tompkins na kraju morao da radi prema knjizi "Krunski dragulji Engleske" i da izradi repliku na osnovu fotografija i merenja pevača. Umesto originalnog dijamanta "Druga zvezda Afrike", u repliku su ugradili simbol Džeksonovih plesnih stopala.

"Kada smo mu je pokazali, zapljeskao je i ozario se", prisetio se Buš.

Majkl Džekson Foto: Reuter

Kako je izveo nemogući nagib u spotu "Smut kriminal"

Džeksonov čuveni nagib od 45 stepeni u spotu "Smut kriminal" iz 1987. godine takođe je zahtevao posebnu pripremu. Buš je napravio specijalne čizme koje su izgledale kao obične cipele marke "Florshajm", ali su imale skriveni mehanizam koji je omogućavao da se pričvrste za podlogu. Njihova konstrukcija bila je takva da učvrsti zglob i omogući pevaču da se nagne napred pod uglom koji je delovao gotovo nemoguće.

Kada su prvi put demonstrirali izum, poneli su i drvenu dasku koja je poslužila kao improvizovani pod, kako bi cipele mogli da zaključaju za nju.

Džekson je u početku sumnjao da će sve funkcionisati. Ipak, odlučio je da pokuša.

"Isprsio je grudi, ukočio zglobove i, sa slepom verom, nagnuo se napred. Zatim je uzdahnuo. Bilo je napeto", opisao je Buš trenutak u kojem je shvatio da je njihov izum uspeo.

Levi's farmerke nosio je i na venčanju Liz Tejlor

Buš i Tompkins nisu radili samo na scenskim kostimima. Ručno su izrađivali i odeću koju je Džekson nosio u privatnim prilikama. Jedan od takvih zadataka bio je stajling za venčanje njegove prijateljice Liz Tejlor, koja se u oktobru 1991. godine na imanju Neverland udala za svog sedmog i poslednjeg supruga Lerija Fortenskog. Džekson je bio kum, a odlučio je da za tu priliku obuče crnu kombinaciju i farmerke marke "Levi's".

Situacija je postala pomalo napeta kada pevač nije želeo da Liz otkrije šta planira da obuče.

Imanje Majkla Džeksona Foto: printscreen/youtube/strangehistoryx

"Kasnije mi je rekao: 'Ako zna da nosim Levi's farmerke, i ona će poželeti da ih nosi'", prisetio se stilista.

Ipak, jedan od najpoznatijih Džeksonovih komada garderobe nije bio njihova kreacija. Crnu svetlucavu jaknu u kojoj je prvi put izveo čuveni moonwalk uz pesmu "Bili Džin" na američkoj televiziji 1983. godine kupio je u robnoj kući "Buloks" u Šerman Ouksu u Kaliforniji. Buš je objasnio da je pevač nekoliko dana ranije video svoju majku u jakni sa šljokicama. Bila mu je elegantna i sjajna, pa je odlučio da i sam obuče nešto slično.

Pio je toliko "Evian" vode da je hotelsko osoblje mislilo da se u njoj kupa

Iako je bio jedna od najvećih svetskih zvezda, Džekson je imao i navike koje su iznenađivale njegov tim. Na primer, više je voleo da putuje redovnim komercijalnim letovima nego privatnim avionima. Ponekad bi čak odlazio u ekonomsku klasu da pozdravi iznenađene putnike.

Bio je i veliki ljubitelj vode "Evian", koju je pio u ogromnim količinama. Sanduci flaša dostavljani su direktno u njegove hotelske sobe. Tokom turneje "Bed" u Švedskoj hotelsko osoblje pogrešno je protumačilo veliku porudžbinu. Pretpostavili su da je voda namenjena kupanju, pa su flaše uredno poređali oko kade.

"Tako je nastao mit da se Majkl kupa u vodi 'Evijan'", objasnio je Buš.

Majkl Džekson Foto: KIM KULISH / AFP / Profimedia

Ipak, nije baš sve u vezi sa pevačem bilo bajkovito. Stilista se prisetio i jedne navike koja mu je posebno išla na živce tokom zajedničkih vožnji limuzinom.

"Povlačio bi rajsferšlus na jakni gore-dole, kao di-džej koji grebe ploču, dok je žvakao žvaku", ispričao je.

Poslednji susret i plan za spektakularan oproštaj

Buš je poslednji put video Džeksona u Los Anđelesu, kada su razgovarali o idejama za njegovu planiranu rezidenciju "Dis iz it", koja je trebalo da obuhvati čak 50 nastupa u londonskoj areni O2. Planirano je da poslednja pesma bude "Men in d Miror", a Džekson je želeo spektakularan završetak. Zamišljao je da napusti scenu tako što će se ukrcati u avion nazvan "MJ Er". Pre ulaska u avion, Buš je trebalo da ga sačeka, preda mu kofer i ogrne ga mantilom. Pevač bi se zatim okrenuo, ušao u avion i odleteo.

Njih dvojica su vežbali do jedan sat posle ponoći. Buš mu je tada rekao: "Učinio si me najsrećnijim čovekom koji je ikada držao iglu i konac."

Džekson ga je zagrlio i odgovorio: "Ne, Buš. Ti ponovo menjaš moj život. Hvala ti."

Stilista je ispratio pevača do automobila, a njegove omiljene cipele marke "Florshajm" poneo je kući. Kasnije tog dana Džekson je preminuo.

"Završna zavesa je doslovno pala", rekao je Buš.

Dve nedelje kasnije, pevačeva sestra La Toja zamolila ga je da pripremi odeću u kojoj će njen brat biti sahranjen.

Poslednje odelo napravili su sa posebnom pažnjom

Buš i Tompkins počeli su da sastavljaju poslednju kombinaciju za "kralja popa". Na odeću su dodavali perle, bisere i cirkone, a Denis je radio na jakni inspirisanoj vojnom uniformom. Buš je na nju prišio i Zvončicu.

Majkl Džekson Foto: Shutterstock/Joe Seer

Dizajnirali su i poslednju traku za ruku, oko koje su postavili čvrsti srebrni britanski kraljevski grb. U znak poštovanja prema Džeksonovoj ljubavi prema crnim farmerkama "Levi's", napravili su mu poseban par od kože.

Pevač je ranije zamolio da ga ne sahrane sa čuvenom belom rukavicom iz nastupa uz pesmu "Bili Džin", pa je Buš odabrao drugu. Dodao je i njegove pilotske naočare, ali i, naravno, omiljene cipele. Pre konačne odluke proverio je sa La Tojom da li je sve u redu.

"Samo je rekla: 'Mora da ode sa ovog sveta plešući. Definitivno cipele Florshajm'", prisetio se stilista.

Buš je želeo da njegov prijatelj bude ponosan na poslednju kombinaciju koju mu je pripremio. Zato je, kako kaže, sve uradio sa posebnom pažnjom, oblačeći ga poslednji put.

Zaostavština Majkla Džeksona i optužbe koje su je obeležile

Iako se i danas govori o njegovoj muzici, scenskom nastupu i uticaju na popularnu kulturu, zaostavštinu Majkla Džeksona prate i ozbiljne optužbe za seksualno zlostavljanje dece, koje je njegova porodica negirala.

Kada je njegov biografski film "Majkl" izašao u aprilu, kritikovan je zbog toga što izostavlja događaje nakon 1988. godine, uključujući optužbe iz devedesetih. Do izmena scenarija došlo je zbog pravnih ograničenja.

Godine 1993. Evan Čendler optužio je Džeksona za seksualno zlostavljanje svog 13-godišnjeg sina Džordana. Istraga je završena bez podizanja optužnice, dok je Džekson u januaru 1994. godine vansudskim putem rešio građansku tužbu, uz isplatu navodnih 25 miliona dolara. Tom prilikom nije priznao krivicu.

Majkl Džekson Foto: Profimedia

U novembru 2003. godine Džekson je uhapšen i optužen po više tačaka, uključujući zlostavljanje dece, zaveru i davanje opojnih sredstava, u slučaju koji se odnosio na tada 13-godišnjeg Gevina Arviza. Dve godine kasnije, porota u okrugu Santa Barbara oslobodila ga je po svih deset tačaka optužnice.

Dodatnu pažnju javnosti izazvao je dvodelni dokumentarac HBO-a i Kanala 4 "Leaving Neverland", prikazan 2019. godine. U njemu su Vejd Robson i Džejms Sejfčak izneli tvrdnje da ih je Džekson zlostavljao dok su bili deca. Pevačeva porodica odbacila je njihove optužbe i pokrenula pravni postupak protiv HBO-a.

(Kurir.rs/Žena)

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