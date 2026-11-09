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Jezivi snimak osuđenog silovatelja Rasela Brenda, na kojem pita televizijsku voditeljku Vanesu Feltz da li sme da ima seksualne odnose sa njenom tada petnaestogodišnjom ćerkom, ponovo kruži društvenim mrežama.

Neprijatni snimak ponovo je privukao pažnju javnosti nakon što je Brend (51) proglašen krivim za silovanje i tri slučaja seksualnog napada, posle velikog četvoronedeljnog suđenja.

rasel brend Foto: MTV/youtube

Brend je između 1999. i 2009. godine vrebаo žene i koristio sve veću popularnost, koju je stekao vodeći emisiju „Big Brother’s Big Mouth“ i pojavljujući se u holivudskim filmovima, kako bi svoje žrtve napadao na različitim lokacijama.

Suočava se sa višegodišnjom zatvorskom kaznom, nakon što je sud čuo da je postao „nemilosrdan, proračunat i manipulativan“ predator, vođen, kako je navedeno, „nezasitnim“ seksualnim apetitom.

„Mogu li da spavam sa vašim ćerkama?“

Snimak koji je izazvao zgražavanje prikazuje trenutak kada Brend pita Vanesu Feltz da li bi mogao da ima seksualne odnose sa njom i njenim ćerkama.

Neprijatna scena dogodila se 2006. godine, kada je televizijska voditeljka i radijska novinarka gostovala u njegovoj emisiji „1 Lester Skver“ (1 Leicester Square).

U snimku se čuje kako Brend pita da li bi mogao da „ima nešto“ sa Vanesine dve ćerke. Voditeljka mu odlučno odgovara:

„Ne, ne možete.“

Međutim, komičar nastavlja da insistira.

„Hajde, neke od njih su punoletne“, uzvraća on.

Vanesu je to očigledno dodatno uvredilo, pa mu ozbiljnim tonom poručuje:

„Imam dve ćerke. Odgovor je ne.“

Brend, međutim, ne odustaje od svog odvratnog zahteva, a voditeljka mu govori:

„Hoćete li prestati?“

On ponovo insistira:

„Čekajte malo, imate dve ćerke i ne mogu da dobijem nijednu? Sebično.“

Vanesin odgovor bio je:

„Kada budete imali svoje ćerke, znaćete zašto sam vam to rekla.“

Brend se tada široko nasmejao i odgovorio:

„Pa, neću spavati sa njima.“

Vidno uznemirena Vanesa uzvratila je:

„Nisam baš sigurna u to.“

Komičar je potom pokušao da ublaži situaciju smehom i predstavljajući sve kao šalu.

„Samo se šalim, neću stvarno spavati sa sopstvenom decom. To je samo šala. To su samo reči“, rekao je.

Vanesа Feltz je u nekoliko navrata kasnije govorila o ovom snimku i Brendovom, kako ga je opisala, jezivom ponašanju.

Gostujući u petak u emisiji „This Morning“, prisetila se incidenta i istakla da je njegova izjava bila „prilično odvratna stvar koju možete reći bilo kome, a posebno jednoj majci“.

Dodala je:

„Bila sam prilično bliska s njim. Smatrala sam ga izuzetno zabavnim. Bila sam potpuno opčinjena njegovom bujicom reči i harizmom. Nikada ranije nisam videla voditelja poput njega. Samo je, na potpuno hladan i ravnodušan način, izjavio da želi da ima seksualne odnose sa mnom i obe moje ćerke. Mlađa je tada imala 15 godina. Nisam mogla da se pretvaram da mislim da je to smešno. Nije mi delovalo kao šala. Tada sam shvatila da u njemu postoji nešto izuzetno jezivo. Nešto veoma nemilosrdno, pomalo zastrašujuće i preteće.“

Vanesа je potom objasnila šta je, prema njenom mišljenju, zaista pokretalo Brenda.

„Ono u čemu je zaista uživao bila je moć nad ženama. Želeo je da ima seksualne odnose sa onima koje nisu želele njega, umesto sa brojnim ženama koje jesu.“

Osuđen za silovanje i tri seksualna napada

Brendu je kazna trebalo da bude izrečena nakon što je proglašen krivim za silovanje i tri slučaja seksualnog napada. Po još tri optužbe oslobođen je krivice.

Nakon presude otkriveno je i da je policija pokrenula istragu povodom još dve nove optužbe za silovanje.

Brend je proglašen krivim za silovanje 21-godišnje obožavateljke u svojoj kući u Hempstedu 2009. godine, kao i za seksualni napad na koleginicu sa Kanala 4.

Porota je o presudi većala osam i po napetih sati pre nego što je saopštila odluku.

1/6 Vidi galeriju Rasel Brend Foto: LEON NEAL / Getty images / Profimedia, Printscreen YouTube, Instagram/russellbrand

Za neke optužbe oslobođen krivice

Brend je oslobođen optužbe za silovanje druge žene koju je upoznao na kabaretskom nastupu, na marginama konferencije Laburističke partije u Bornmutu 1999. godine.

Takođe nije proglašen krivim za pokušaj da 2001. godine jednu radnicu MTV-a odvuče u toalet kako bi je seksualno napao.

Sva krivična dela za koja je bio optužen dogodila su se između 1999. i 2009. godine, u periodu kada je njegova popularnost rasla zahvaljujući televizijskim angažmanima i ulogama u holivudskim filmovima.