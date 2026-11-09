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Ron Brend tvrdi da je njegov sin zapravo „žrtva“ sudskog procesa, a čak je sugerisao i da je porota možda bila korumpirana, piše „Dejli star“ (Daily Star).

„Vi ste grozna gomila!“ – odbrusio novinarima ispred suda

Ispred zgrade Krivičnog suda Sautvork novinari su Rona Brenda pitali da li je upravo tako vaspitao svog sina.

„Vi ste grozna gomila“, odgovorio im je.

Kada su ga pitali ima li neku poruku za žene koje su prijavile njegovog sina, uzvratio je pitanjem:

„Šta, za Rasela?“

Potom je dodao:

„Mislite na devojke koje su njega proganjale i maltretirale?“

Kada su mu novinari ukazali na činjenicu da je njegov sin proglašen krivim, Ron je ostao pri svom stavu.

„Nije me briga. To je sistem. Ne verujem u njega nakon onoga što sam danas video“, izjavio je.

otac Rasela Brenda Foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

Sumnja da je porota bila potkupljena

Otac osuđenog komičara otišao je i korak dalje, sugerišući da je na članove porote možda bilo moguće uticati.

„Lako je pronaći odgovarajuću porotu. Pogledajte Fejsbuk i videćete šta ljudi pišu“, rekao je.

Na direktno pitanje novinara da li smatra da je porota bila potkupljena, odgovorio je:

„Kažem da je to moguće. Tvrdite li vi da nije?“

Ron Brend je, međutim, istakao da je njegov sin snažan čovek i da će moći da se nosi sa životom iza rešetaka. Dodao je da je i njegova supruga, Laura Galaher, takođe snažna.

Ovako je bilo ispred sudnice tokom izricanja presude:

1/7 Vidi galeriju Izricanje presude Raselu Brendu, fotografije ispred sudnice Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Silovao obožavateljku i napadao koleginice

Rasel Brend proglašen je krivim u četvrtak pred Krivičnim sudom Sautvork za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene, među kojima su bile zaposlene na televiziji i radiju.

Tokom četvoronedeljnog suđenja izneti su dokazi o tome kako je Brend napadao žene koje je upoznavao dok je gradio karijeru jednog od najpoznatijih britanskih komičara, televizijskih i radijskih voditelja, ali i holivudskog glumca.

Porota je utvrdila da je 2009. godine silovao 21-godišnju obožavateljku koju je upoznao nakon nastupa u londonskoj dvorani „Hamer smit apolo“ (Hammersmith Apollo).

Žena je na sudu ispričala da je dobrovoljno pristala na seksualni odnos utroje iza pozornice. Nekoliko dana kasnije pristala je da ode u njegovu kuću u Hempstedu, gde je trebalo da imaju seksualni odnos. Međutim, susret se pretvorio u silovanje kada ju je Brend prisilio na analni seks.

1/7 Vidi galeriju Rasel Brend pred sudom 2. maja 2025. Foto: James Manning / PA Images / Profimedia, Marcin Nowak/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia, Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Napadao žene u barovima, radio-stanicama i televizijskim studijima

Druga žena svedočila je da ju je Brend 2004. godine hvatao za grudi u jednom baru u londonskom Sohou, svega nekoliko sekundi nakon što su se upoznali na zabavi. Prisетila se i njegovog „čudnog“ osmeha dok ju je napadao.

Treća žena ispričala je da ju je 2005. godine poljubio i hvatao tokom njene posete studiju radija Kapital (Capital Radio) u Londonu. Nasrnuo je na nju dok je izlazila iz prostorije.

Brend je proglašen krivim i zbog napada na zaposlenu na Kanalu 4 (Channel 4). On je 2009. godine gurnuo glavu u njeno međunožje, nakon što je žena bila primorana da ga masira.

Rasel Brend sa ženom Foto: Ben Whitley / PA Images / Profimedia

Sve optužbe odbacio tokom suđenja

Rasel Brend je tokom sudskog postupka odbacivao sve optužbe. Tvrdio je da je tokom svog, kako ga je opisao, promiskuitetnog života imao isključivo odnose na koje su žene dobrovoljno pristajale.

Priznao je da je njegov tadašnji način života bio ispunjen „glupostima“, ali je insistirao da nikada nije učinio ništa protivzakonito.