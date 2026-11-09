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Više izvora potvrdilo je da njegovi advokati pripremaju žalbu na presudu kojom je osuđen na deset godina i šest meseci zatvora, piše TMZ.

Prema dostupnim informacijama, žalba još nije zvanično podneta, ali je Brandov pravni tim prošle nedelje počeo da razmatra mogućnost osporavanja presude.

Fotografije ispred sudnice:

1/7 Vidi galeriju Izricanje presude Raselu Brendu, fotografije ispred sudnice Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osuđen nakon četvoronedeljnog suđenja

Sudija londonskog suda Sautvork u ponedeljak je Brendu izrekao kaznu od deset godina i šest meseci zatvora. Glumac je izricanju presude prisustvovao u pratnji supruge Laure.

Porota ga je, nakon četvoronedeljnog suđenja, proglasila krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene.

Izricanje presude Raselu Brendu Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pre izricanja kazne sudija je oštro kritikovao njegovo ponašanje prema žrtvama, a Brend je opisan kao nemilosrdan i manipulativan seksualni predator. Istovremeno, Brend je oslobođen optužbi za još dva silovanja i pokušaj nedoličnog napada.