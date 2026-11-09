Rasel Brend planira da se žali na presudu: Osuđen na deset i po godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napada
- Njegovi advokati još nisu zvanično podneli žalbu, ali su prošle nedelje počeli da razmatraju osporavanje presude.
- Pre izricanja kazne sudija je oštro kritikovao njegovo ponašanje prema žrtvama
Rasel Brend namerava da uloži žalbu na presudu kojom je proglašen krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Više izvora potvrdilo je da njegovi advokati pripremaju žalbu na presudu kojom je osuđen na deset godina i šest meseci zatvora, piše TMZ.
Prema dostupnim informacijama, žalba još nije zvanično podneta, ali je Brandov pravni tim prošle nedelje počeo da razmatra mogućnost osporavanja presude.
Fotografije ispred sudnice:
Osuđen nakon četvoronedeljnog suđenja
Sudija londonskog suda Sautvork u ponedeljak je Brendu izrekao kaznu od deset godina i šest meseci zatvora. Glumac je izricanju presude prisustvovao u pratnji supruge Laure.
Porota ga je, nakon četvoronedeljnog suđenja, proglasila krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene.
Pre izricanja kazne sudija je oštro kritikovao njegovo ponašanje prema žrtvama, a Brend je opisan kao nemilosrdan i manipulativan seksualni predator. Istovremeno, Brend je oslobođen optužbi za još dva silovanja i pokušaj nedoličnog napada.