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Vukašin Katić novo je lice Radio-televizije Srbije, a nakon što je on objavio ove informacije, usledile su i brojne reakcije. Voditeljka Hana Adrović se oglasila i ispričala svoju verziju o tome kako je i ona konkurisala za rad na Nacionalnoj televiziji, ali je bila odbijena.

Voditeljka je na mreži X objavila poruku da je "i pored dvadsetogodišnjeg iskustva i besprekornog kastinga" - odbili, a potom objavila i mejlove koje je dobila s Javnog servisa.

U mejlovima se može pročitati da je pozivaju na kasting, a potom i da "nije izabrana za dalji proces selekcije":

Nova lica na RTS



Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.