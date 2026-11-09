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Vukašin Katić novo je lice Radio-televizije Srbije, što je on objavio tokom jučerašnjeg dana na svojim društvenim mrežama. Međutim, usledile su brojne reakcije.

Gledaoci su ga već imali prilike da upoznaju tokom njegovog angažmana na Pink televiziji, gde je radio kao reporter.

Vukašin Katić Foto: printscreen/instagram/vuuukasin

"Ja sam svoj posao dobio pošteno, prijavom na konkurs za nova TV lica, o čemu postoje dokazi, video materijali i sve što jedan konkurs podrazumeva, uz profesionalni komentar da sam ispunio kriterijume i da za mene nema potrebe ni za kakvim preporukama", napisao je uz objavu mejlova u kojima se vidi da je aplicirao na kasting.

Nova lica na RTS

Radio-televizija Srbije nastavlja da uvodi nova lica u svoj program, a gledaoci su u utorak, 3. novembra, imali priliku da upoznaju Branislava Ćalića, jednog od kandidata izabranih putem javnog poziva. On je dobio svoje mesto u informativnom delu Jutarnjeg programa RTS-a, gde je publici predstavio najvažnije vesti iz zemlje i sveta.

Ćalić, koji je inače po profesiji glumac, prvi put se našao u ovoj ulozi pred širokim auditorijumom Javnog servisa, a svoj zadatak obavio je profesionalno i sigurno, nastavljajući niz predstavljanja novih televizijskih lica koja će u narednom periodu biti deo programa nacionalne televizije.

Branislav Ćalić kao prezenter Vesti u Jutarnjem programu RTS-a Foto: RTS

Samo dan pre Ćalićevog pojavljivanja, u ponedeljak, 2. novembra, gledaoci su u istoj emisiji imali priliku da vide Milicu Simović, koja je takođe izabrana putem javnog poziva RTS-a.

Mlada prezenterka bila je zadužena za pregled aktuelnih događaja iz Srbije i sveta, a svoj prvi nastup u ovoj ulozi obavila je profesionalno.

Milica Simović, nova voditeljka RTS-a, tokom predstavljanja Vesti u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Njihovo pojavljivanje deo je predstavljanja nove generacije televizijskih lica, kojima je pružena prilika da svoje znanje i veštine pokažu pred kamerama Javnog servisa.