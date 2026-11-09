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Priča o novoj romansi princa Endrjua pojavila se devet meseci nakon što se preselio na imanje Sandringem, pošto je morao da napusti Rojal Lodž. Ovog vikenda otkriveno je da je žena za koju se spekuliše da je u vezi s njim Aliba Belingam, strastvena ljubiteljka konja i deo društvenog kruga iz severnog Norfolka poznatog kao „Turnip Toffs“.

Aliba, čija je kuma Frensis Šend Kid, majka princeze Dajane, navodno poznaje Endrua još od detinjstva. Viđana je u njegovom domu Marš Farm u Norfolku, a u subotu je govorila o njihovom odnosu.

U razgovoru za Mejl on Sandej Aliba je izjavila:

Endru Mauntbaten-Vindzor u automobilu sa vidljivom modricom na desnoj strani lica Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Povremeno se družimo i razgovaramo o konjima i psima – to nam je zajedničko. Dobro se slažemo. On obožava svoje konje. Nisam osoba koja se opterećuje stvarima iz prošlosti drugih ljudi. Mislim da je Endru u Norfolku naišao na gostoprimstvo i da će uživati u životu ovde.“

Ipak, demantovala je da su njih dvoje u ljubavnoj vezi.

„Nema govora o tome da sam mu devojka, mi smo samo poznanici. Mislim da su glasine počele kada je jedan američki novinar saznao da sam bila kod njega na čaju, a onda je od dva i dva napravio pet“, objasnila je.

Aliba, koja je u šezdesetim godinama, navodno vreme provodi između Londona i Norfolka, gde je odrasla i gde u blizini svojih konja ima kamp-prikolicu.

Ovako izgleda imanje na koje se preslio princ Endrju:

1/5 Vidi galeriju Farma na koju se preselio princ Endrju Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Endrju se preselio na imanje Sandringem

Endrju, koji se od Sare Ferguson razveo 1996. godine, u februaru ove godine odrekao se zakupa Rojal Lodža i preselio na imanje Sandringem.

Glasine o novoj romansi pojavile su se godinu dana nakon što mu je kralj Čarls oduzeo pravo da koristi titulu princa i vojvode od Jorka.

Uhapšen na 66. rođendan

Endrju je uhapšen 19. februara, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj službi. Hapšenje je usledilo nakon objavljivanja dokumenata u Sjedinjenim Američkim Državama povezanih sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Pušten je na slobodu, ali je policijska istraga nastavljena. Endrju je dosledno negirao bilo kakvu krivicu.