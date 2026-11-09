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Glumica Anđelka Stević-Žugić sa suprugom Markom prisustvovala je premijeri predstave "Šta će nići kada posadiš srce" u Ustanovi kulture Vuk.

Njih dvoje nisu skidali osmeh sa lica, te se videlo da uživaju u bračnoj idili a i da sve češće javne događaje posećuju zajedno što nije bio slučaj na početku njihove ljubavi. 

Anđelka Stević Žugić sa mužem na premijeri predstave "Šta će nići kad posadiš srce" Foto: Damir Dervišagić

 Podsetimo, par je već tri godine u braku koji su sklopili nekoliko meseci nakon što su debili ćerku Čarnu.  Anđelka nije želela da pravi veliku svadbu. Htela je da izbegne medije koji su od prvog dana njene veze sa Markom pisali o njima dvoma. Zato se opredelila da sve to uradi u tajnosti. Ni na društvenim mrežama niko nije postavljao fotografije i snimke, a ni ona se nije oglašavala.

Glumica iz prvog braka sa Darijom Pripićem ima sina Jakšu koji joj je godinama bio centar sveta, a onda je njen život oplemenila i ćerkica.

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Anđelka Prpić bez šminke Izvor: Instagram/andjelkap