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Za znanje, radoznalost i hrabrost očigledno nije potrebno čekati „ozbiljne godine“. Aleksa, Darja, Srđa i Trifun imaju između 14 i 16 godina, mnoštvo talenata i interesovanja, a sada mogu da se pohvale i zajedničkom pobedom u „Poteri“.

Prvi put otkako se kviz emituje u Srbiji, ceo takmičarski tim činili su srednjoškolci. Već na prvi pogled bilo je jasno da godine nisu jedino što ih povezuje. Muzika, jezici, sport, planinarenje, volontiranje i još mnogo toga stalo je u jednu od najmlađih i

najzanimljivijih ekipa koje smo gledali u „Poteri“.

Najmlađi među njima, četrnaestogodišnji Aleksa Ranđelović, učenik je Devete beogradske gimnazije, a vreme van škole deli između gitare, planinarenja i maketarstva. Muzika je zajednička nit gotovo čitavog tima. Šesnaestogodišnji Srđa Radaković, učenik Desete beogradske gimnazije, svira flautu, prethodno je završio osnovnu muzičku školu na odseku za klavir, a zanima ga i komponovanje.

kviz potera Foto: Adrenalin produkcija

Petnaestogodišnji Trifun Marinković već je ozbiljno posvećen muzici kao učenik Srednje muzičke škole „Vatroslav Lisinski“, gde svira violončelo i klavir, ali sasvim drugačiju vrstu discipline pronalazi u brazilskoj džiju-džici. Da ekipi ne nedostaje ni dara za jezike pobrinula se šesnaestogodigodišnja Darja Kanjevac iz Savremene gimnazije. Govori nemački i španski, takmiči se iz srpskog jezika, a uz školu pronalazi vreme i za gitaru i volontiranje.

Ipak, njih četvoro nisu bili samo simpatična posebnost ove epizode. Svi su uspešno prošli duele sa Tragačem Aleksom Stefanovićem i zajedno stigli do Finalne potere, gde su branili 375.000 dinara. Tamo su pokazali da uz široka interesovanja ide i ozbiljno znanje. Pred Aleksu su postavili zadatak od čak 18 koraka, a kada je Tragač krenuo za njima, nisu dozvolili da ih iskustvo protivnika pokoleba. Od tri prilike za vraćanje iskoristili su jednu i sačuvali prednost sve do isteka vremena.

kviz potera Foto: Adrenalin produkcija

Najmlađi među Tragačima pobedu im je čestitao rečima: „Vidimo se ovde! Čekam vas za desetak godina“, predviđajući im možda i budućnost sa druge strane „Potere“. Prvo izdanje „Potere“ u kojem su čitav tim činili srednjoškolci tako je završeno na

najlepši način, zajedničkom pobedom. Aleksa, Darja, Srđa i Trifun osvojili su 375.000 dinara i pokazali da mladost pred Tragačem nije bila hendikep, već njihov adut.