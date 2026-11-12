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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Gulbahar je sa Sinan-pašom izazvala požar Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 117. epizode

Carigrad je zahvatio stravičan požar koji preti da se proširi i na sultanovu palatu. Dok plamen guta kuće i domove, Murat ne želi da ostane u dvoru i nemo posmatra nesreću, već izlazi među narod kako bi pomogao ugroženima. U evakuaciji i spasavanju stanovništva pridružuje mu se i Bajazit, koji odbija da posluša upozorenja majke i Sinan-paše i ostane na sigurnom. Međutim, iza katastrofe krije se mnogo mračniji plan od obične nesreće.

Kosem ubrzo shvata da je požar deo zavere usmerene protiv nje i Muratove vladavine. Neko je napravio kopiju njenog pečata i poslao pisma njenim pristalicama, namamivši ih u zamku iz koje se nisu izvukli živi. Dok prestonica gori, Gulbahar koristi nastali haos kako bi pridobila janičare i pripremila teren za promenu vlasti. Kosem je uverena da je ona umešana u napad, ali još ne zna ko joj je iznutra omogućio da sprovede svoj plan.

Kosem sumnja u Ajše Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Atike doživljava težak emotivni slom kada saznaje da silahtar voli njenu sestru Gevherhan. Povređena saznanjem da je sestra skrivala istinu od nje, sultanija pokušava da oduzme sebi život otrovom iz prstena, ali Farija uspeva da joj pomogne. Dok Atike očajava i najavljuje da će joj oni koji su je povredili platiti, Kosem pokušava da otkrije ko je zloupotrebio njen pečat. Trag je vodi do Ajše, koja se zatekla u njenim odajama dok je ona bila odsutna, pa majka sultanija odlučuje da je lično ispita.

Požar je ugašen, ali posledice katastrofe tek počinju da se osećaju. Murat se suočava sa besom naroda, a jedna žena koja je izgubila čitavu porodicu otvoreno ga optužuje da nije sposoban da zaštiti svoje podanike i da ne zaslužuje presto. Istovremeno, Kosem poziva Gulbahar na razgovor i suočava je sa njenom ulogom u falsifikovanju pečata i podmetanju požara. Kada je direktno optuži da je zapalila prestonicu, Gulbahar više ne može da izbegne suočavanje sa majkom sultanijom.

Požar je ugašen, ali pitanja ostaju Foto: umut volkan kincir

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