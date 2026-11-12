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Glumac Džoni Dep ostavio je otvorena vrata za povratak u „Pirate sa Kariba“, ali bi ponovno pojavljivanje u ulozi kapetana Džeka Speroua za njega moralo da ima pravi smisao. Tokom promocije filma „Ebenezer“, glumac je rekao da želi bolji završetak priče koja je obeležila njegovu karijeru, uz posebno poverenje u dugogodišnjeg saradnika i prijatelja, producenta Džerija Brukhajmera. Njegove reči, međutim, još ne predstavljaju potvrdu angažmana u šestom nastavku. 

Džoni Dep u ulozi kapetana Džeka Speroua u filmu „Pirati sa Kariba“
Džoni Dep u ulozi kapetana Džeka Speroua u filmu „Pirati sa Kariba“ Foto: Matías Baglietto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Sutra bih otišao da radim sa Brukhajmerom“

Govoreći za „Entertejment tunajt“, Dep je objasnio da bi odluka zavisila od toga u kom pravcu autori nameravaju da povedu franšizu. Mogućnost da ponovo zaigra ekscentričnog kapetana povezao je sa željom da se „Pirati“ zaokruže na bolji način.

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Džoni Dep u filmu Pirati s Kariba

- Ako stvari budu tačno tamo gde treba da budu kada je reč o tome kako će se zaokružiti franšiza „Pirati sa Kariba“... jedino što zaista želim jeste da učestvujem u tome da se ona završi na bolji način. Sutra bih otišao da radim sa Brukhajmerom, šta god da je u pitanju. Nije važno... ako je to Džeri, verujem mu. Imamo duboko prijateljstvo - rekao je Dep.

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Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Za povratak je presudno ono što piše u scenariju

Brukhajmer već duže govori da želi Depa ponovo u ekipi. U razgovoru za „Entertejment vikli“ tokom 2025. godine otkrio je da su razgovarali o novom filmu, ali je naglasio da će glumčeva odluka zavisiti od napisane uloge.

- Ako mu se dopadne kako je uloga napisana, mislim da bi pristao. Sve zavisi od onoga što je na papiru, kao što svi znamo... Još radimo na scenariju. Želimo da snimimo film. Samo moramo da dobijemo pravi scenario. Još nismo sasvim stigli do toga, ali smo blizu - naveo je producent.

Pogledajte u galeriji kadrove Džonija Depa u čuvenoj ulozi:

Džoni Dep u ulozi kapetana Džeka Speroua u filmu „Pirati sa Kariba“ Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Da razgovori traju, Brukhajmer je ponovio i u avgustu 2026. godine, kada je rekao da pregovara sa Depom i da se na scenariju i dalje radi.

Razvoj šestog filma traje godinama. Među scenaristima koji su radili na projektu je Džef Nej tenson, autor scenarija za „Salazarovu osvetu“. Brukhajmer je još 2024. godine posebno hvalio završnicu njegove verzije priče.

- Uspeo je da pronađe rešenje. Ima sjajan treći čin. Samo treba da doradimo prvi i drugi, pa ćemo stići do cilja. Ali napisao je zaista, zaista sjajan treći čin - kazao je tada.

Džek Sperou nastao je i iz Depovih ideja

Džoni Dep u serijalu Pirati s Kariba
Džoni Dep u serijalu Pirati s Kariba Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Producent je ranije objašnjavao i zbog čega Depa smatra toliko važnim za identitet „Pirata sa Kariba“. Prema njegovim rečima, glumac je liku dodao osobenosti koje nisu postojale na papiru, pronalazeći inspiraciju u crtanom junaku Pepeu le Tvoru i muzičaru Kitu Ričardsu.

- Reč je o ponovnom pokretanju franšize, ali da se ja pitam, Džoni bi bio deo toga. Obožavam ga. On je moj dobar prijatelj. Neverovatan je umetnik i ima jedinstven izgled. On je stvorio kapetana Džeka. To nije bilo napisano u scenariju, već je on to osmislio po uzoru na Pépé Le Pew i Kita Ričardsa. To je bilo njegovo viđenje Džeka Speroua - naveo je Brukhajmer.

Džoni Dep u ulozi kapetana Džeka Speroua u filmu „Pirati sa Kariba“
Džoni Dep u ulozi kapetana Džeka Speroua u filmu „Pirati sa Kariba“ Foto: Peter Mountain / Hollywood Archive / Profimedia

Dep je prvi put zaigrao slavnog kapetana 2003. godine u filmu „Pirati sa Kariba: Prokletstvo Crnog bisera“, a ta uloga donela mu je nominaciju za Oskara za najboljeg glumca. Usledili su „Tajna škrinje“, „Na kraju sveta“, „Na čudnim plimama“ i „Salazarova osveta“. Pet filmova zajedno ostvarilo je oko 4,5 milijardi dolara prihoda u svetskim bioskopima.

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