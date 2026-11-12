Arijana Grande i Riki Alvarez prvi put su zajedno pozirali na crvenom tepihu nakon što su obnovili vezu

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Arijana Grande (33) i Riki Alvarez prvi put su zajedno prošetali crvenim tepihom, gotovo deset godina nakon raskida njihove prve veze. Pevačica i glumica pojavila se sa partnerom na njujorškoj premijeri svog novog filma „Focker-in-Law“, održanoj 11. novembra, čime je njihova obnovljena romansa dobila i prvi zajednički izlazak pred filmske fotografe, piše „Pipl“.

Njihov dolazak usledio je posle meseci tokom kojih su zajedničkim fotografijama i pojavljivanjima otkrivali da su ljubavi pružili novu priliku. Ovog puta pozirali su zagrljeni, razmenjujući osmehe i tihe komentare dok su stajali pred objektivima.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke kadrove:

1/8 Vidi galeriju Arijana Grande i Riki Alvarez prvi put su zajedno pozirali na crvenom tepihu nakon što su obnovili vezu Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Od plesača na turneji do obnovljene ljubavi

Arijana i Riki upoznali su se zahvaljujući poslu. On je bio deo njene plesačke ekipe na turneji „The Honeymoon Tour“, a profesionalna saradnja prerasla je u vezu u aprilu 2015. godine. Razišli su se u julu naredne godine.

Njihova priča ponovo je privukla pažnju u junu 2026, kada su viđeni na zajedničkom ručku u Ostinu, u Teksasu. Susret je pokrenuo nagađanja o pomirenju, a pevačica je u avgustu na Instagramu podelila niz fotografija među kojima su bile i njihove zajedničke.

Od tada je sve češće objavljivala trenutke sa Rikijem, pa je početkom novembra pokazala i fotografije na kojima se grle, gledaju u oči i na kojima ga ljubi u čelo.

Arijana Grande i Riki Alvarez Foto: INSTAGRAM / Planet / Profimedia

Stih o bivšem dobio novo značenje

Posebnu pažnju privukao je njen nastup 1. septembra, kada je tokom izvođenja pesme „thank u, next“ promenila deo posvećen upravo Alvarezu.

U hitu u kojem se osvrće na nekadašnje partnere, Arijana je ranije pevala da je pisala pesme o Rikiju i da se sada tome smeje. Na koncertu je, međutim, umesto tog dela otpevala da pokušava da učini da on bude njen poslednji partner. Tako je pesma o prethodnim ljubavima postala i mesto za poruku o njihovom novom početku.

Arijana Grande i Riki Alvarez na aerodromu 2016 godine Foto: Kento Nara / Zuma Press / Profimedia

Riki se pojavio i u promotivnom snimku njenog kozmetičkog brenda R.E.M. Beauty. U izazovu je pokušavao da pogodi koji proizvod Arijana ima na usnama, a do odgovora je dolazio posle njihovih poljubaca.

Visoki rep, bela mašna i zajedničko poziranje

Za premijeru filma Arijana je izabrala dugu haljinu sa belim i svetlosivim prugama, cvetnim detaljima u gornjem delu i lepršavom suknjom. Kosu je podigla u svoj prepoznatljivi visoki rep i ukrasila belom mašnom.

Arijana Grande Foto: Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Alvarez je uz crni sako i belu košulju obukao farmerke, opredelivši se za opušteniju kombinaciju.

Posle letnjih nagoveštaja pomirenja, objava na Instagramu i poruke sa koncertne bine, zajedničko pojavljivanje na premijeri označilo je njihov prvi izlazak na crveni tepih kao para.

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