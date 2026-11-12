Arijana Grande se vratila bivšem posle deset godina: Zbog njega promenila stih hita, sada zajedno stali pred fotografe
- Arijana Grande i Riki Alvarez prvi put su zajedno prošetali crvenim tepihom, gotovo deset godina nakon raskida i posle meseci nagoveštaja pomirenja.
- Par je pozirao zagrljen na njujorškoj premijeri filma 'Focker-in-Law', a Arijana je ranije i promenila stih pesme 'thank u, next' zbog njega.
Arijana Grande (33) i Riki Alvarez prvi put su zajedno prošetali crvenim tepihom, gotovo deset godina nakon raskida njihove prve veze. Pevačica i glumica pojavila se sa partnerom na njujorškoj premijeri svog novog filma „Focker-in-Law“, održanoj 11. novembra, čime je njihova obnovljena romansa dobila i prvi zajednički izlazak pred filmske fotografe, piše „Pipl“.
Njihov dolazak usledio je posle meseci tokom kojih su zajedničkim fotografijama i pojavljivanjima otkrivali da su ljubavi pružili novu priliku. Ovog puta pozirali su zagrljeni, razmenjujući osmehe i tihe komentare dok su stajali pred objektivima.
Pogledajte u galeriji njihove zajedničke kadrove:
Od plesača na turneji do obnovljene ljubavi
Arijana i Riki upoznali su se zahvaljujući poslu. On je bio deo njene plesačke ekipe na turneji „The Honeymoon Tour“, a profesionalna saradnja prerasla je u vezu u aprilu 2015. godine. Razišli su se u julu naredne godine.
Njihova priča ponovo je privukla pažnju u junu 2026, kada su viđeni na zajedničkom ručku u Ostinu, u Teksasu. Susret je pokrenuo nagađanja o pomirenju, a pevačica je u avgustu na Instagramu podelila niz fotografija među kojima su bile i njihove zajedničke.
Od tada je sve češće objavljivala trenutke sa Rikijem, pa je početkom novembra pokazala i fotografije na kojima se grle, gledaju u oči i na kojima ga ljubi u čelo.
Stih o bivšem dobio novo značenje
Posebnu pažnju privukao je njen nastup 1. septembra, kada je tokom izvođenja pesme „thank u, next“ promenila deo posvećen upravo Alvarezu.
U hitu u kojem se osvrće na nekadašnje partnere, Arijana je ranije pevala da je pisala pesme o Rikiju i da se sada tome smeje. Na koncertu je, međutim, umesto tog dela otpevala da pokušava da učini da on bude njen poslednji partner. Tako je pesma o prethodnim ljubavima postala i mesto za poruku o njihovom novom početku.
Riki se pojavio i u promotivnom snimku njenog kozmetičkog brenda R.E.M. Beauty. U izazovu je pokušavao da pogodi koji proizvod Arijana ima na usnama, a do odgovora je dolazio posle njihovih poljubaca.
Visoki rep, bela mašna i zajedničko poziranje
Za premijeru filma Arijana je izabrala dugu haljinu sa belim i svetlosivim prugama, cvetnim detaljima u gornjem delu i lepršavom suknjom. Kosu je podigla u svoj prepoznatljivi visoki rep i ukrasila belom mašnom.
Alvarez je uz crni sako i belu košulju obukao farmerke, opredelivši se za opušteniju kombinaciju.
Posle letnjih nagoveštaja pomirenja, objava na Instagramu i poruke sa koncertne bine, zajedničko pojavljivanje na premijeri označilo je njihov prvi izlazak na crveni tepih kao para.
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