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Životna priča Grejs Keli zvuči poput pravog filmskog scenarija, s obzirom da je neko ko je u svega nekoliko godina osvojila Holivud, dobila Oskara, a potom i uspela da postane evropska princeza.

Glumački put započela je u pozorištu, ali su je vanvremenska lepota i prefinjenost brzo dovele na veliko platno. Pedesetih godina zablistala je u Hičkokovim klasicima poput "Pozovi M radi ubistva" i "Uhvatiti lopova", kao i u nezaboravnim naslovima "Visoko društvo" i "Devojka sa sela", koji joj je doneo i prestižnog Oskara za najbolju glumicu.

Alfred Hičkok, legendarni reditelj filmova „Psiho“, „Ptice“ i „Vrtoglavica“ i Grejs Keli Foto: Frank Worth / Zuma Press / Profimedia

No, u trenutku kada je bila na vrhuncu slave, upoznaje princa Renijea od Monaka, a potom je njen život dobio neverovatan zaokret. Zbog kraljevske titule koju je dobila, svi skandali glumice su u velikoj meri bili zataškani i zaboravljeni.

Pre nego što se udala za princa, njena porodica morala da da miraz od dva miliona dolara, a novac je platio ćutanje.

Princeza Grejs Keli i princ Renije od Monaka Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Keli imala silne afere

Tukao ju je glas da je često zavodila starije kolege, od kojih su mnogi bili i oženjeni. Mnogi smatraju da je ovakvo ponašanje bilo rezultat traume koju je Keli vukla od oca, koji je navodno rekao da ne očekuje da će postati ništa više od domaćice i da je njeno glumačko umeće ocenio kao "malo bolja od uličarke".

Marlon Brando, Grejs Keli dobili su zajedno Oskara Foto: he Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Na listi njenih ljubavnika navodno je bio i oženjeni Džon Kenedi za kog se oblačila u kostim medicinske sestre kada je povredio kičmu. Navodno je Kenedijev otac zaustavio sve razgovore o braku jer nije želeo da neka glumica ometa političku karijeru njegovog sina.

Pre nego što se udala za princa Renijea, Keli je navodno tvrdila da je nevina, objašnjavajući da je izgubila nevinost igrajući hokej na travi u srednjoj školi. Nakon udaje, njen suprug je zabranio prikazivanje njenih filmova u Monaku, a sve kako se njena filmska prošlost i scene iz filmova ne bi mešale sa novom ulogom vladarke kneževine.

Džon Kenedi Foto: Profimedia

Život u izolaciji

Nažalost, iako su proveli 26 godina zajedno i dobili troje dece, Grejs se često osećala usamljeno, odsečeno od svojih američkih korena i umetničkih ambicija.

Brak su pratile i brojne glasine o Renijeovim vanbračnim aferama, a onda je usledila jeziva nesreća.

Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka Foto: Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

Strašna nesreća

Tog 13. septembra 1982, Keli je vozila automobil u kom je bila i ćerka Stefani, kada je promašila izrazito oštru krivinu. Auto je sleteo niz liticu visoku 37 metara, a Stefani, koja je preživela nesreću govorila je da je majka sve vreme ponavaljala da ne može da stane.

"Govorila je: 'Ne mogu da stanem. Kočnice ne rade. Ne mogu da stanem.' Bila je u potpunoj panici. Vukla sam ručnu kočnicu, ali nije zaustavljala. Pokušavala sam, ali nisam uspela da zaustavim auto", ispričala je ćerka Kelijeve.

Zbunjujuća saopštenja iz palate

Nažalost, njena smrt obavijena je velom tajni. Princeza je sa teškim povredama glave i vrata, kao i prelomom noge, prebačena u bolnicu, ali je dan kasnije preminula kada je njen suprug odlučio da bude isključena sa aparata za veštačko održavanje u životu. Umrla je u 52. godini.

U bolničkim spisima piše da je zapravo pretrpela drugi moždani udar, nakon čega nikada nije povratila svest. Veruje se da je prvi moždani udar uzrokovao udes.

U jednom od kasnijih intervjua Stefani je rekla da se Grejs žalila na glavobolju i da je na trenutak izgubila svest. Auto je tada počeo da vijuga, a zatim se velikom brzinom survao niz liticu.

Nekoliko dana kasnije, lekari su potvrdili da postoje dokazi da je princeza imala "cerebrovaskularni incident", odnosno moždani udar.

Grejs Keli, majka princa Alberta II od Monaka Foto: Profimedia

Obmanuta i porodica

Nije bila samo javnost u zabludi. Njen brat Džon Keli bio je u potpunom šoku zbog smrti sestre:

"Rekli su mi da nije u životnoj opasnosti", rekao je.

Takođe je zajedno sa dr Šatlenom iz bolnice u kojoj je preminula Keli, potvrdio da je pogrešna komunikacija iz palate doprinela sumnjama da je Stefani bila za volanom i da Grejs nije dobila adekvatnu negu.

Nažalost, na sahrani princeze nije prisustvovala njena ćerka koja se u tom trenutku oporavljala u bolnici. Porodica joj je tek dva dana nakon majčine smrti saopštila da je Grejs preminula, pošto su i sami bili usred šoka i borbe za njen život.

VIDEO: princ Albert od Monaka