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Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković godinama grade zajednički život sa ćerkama Verom i Milom, a glumica je u svojim izjavama o braku govorila i o nesuglasicama koje prate njihovu svakodnevicu. Kako je svojevremeno objasnila, Vojin je mirniji i staloženiji, pa često upravo on smiruje situaciju kada među njima dođe do razmimoilaženja.

Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

Sloboda nije skrivala da i u njihovom odnosu postoje trenuci napetosti. Naprotiv, opisala je brak kao stabilan, ali dovoljno uzbudljiv da joj u njemu ne bude dosadno.

„On je taj koji često smiruje neku situaciju“

Razliku od deset godina između nje i supruga glumica vidi kao jednu od prednosti njihovog odnosa. Govoreći o Vojinovom temperamentu, istakla je da njegova smirenost dolazi do izražaja upravo onda kada se ne slažu.

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim.Da je drugačije, bilo bi mi dosadno.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

Sličan pogled na zajednički život pokazala je i kada je na Instagramu podelila citat o partnerima koji, uprkos svojim manama, ostaju posvećeni jedno drugom:

- Savršen brak čine dvoje nesavršenih ljudi koji odbijaju odustati jedno od drugoga.

Šta je za nju tajna braka

O privatnosti i odnosu sa suprugom govorila je i u emisiji „Premijera“. Tada je objasnila da ne zadire u tuđe živote, a da isti odnos očekuje i prema svojoj porodici.

- Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše, da bi sada trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti. Ljudi su danas izgubili smisao kada je ljubav u pitanju. Primat su uzeli Fejsbuk, Instagram i, naravno, pare.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju njihove ćerke:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović sa ćerkama Verom i Milom Foto: Damir Dervišagić

Reči koje mogu skupo da koštaju

Sloboda smatra da se međusobno poštovanje lako izgubi kada partneri pokušavaju da nadjačaju jedno drugo. Iznoseći svoj stav o muško-ženskim odnosima, upozorila je na brzoplete reči i posledice koje one ostavljaju.

- Kod nas se izgubio taj odnos, to poštovanje prema suprugu. Vrlo smo brzi na jeziku, a to nas onda košta. Mislim da žene - nama je po prirodi dato da budemo mudre, a njima je data snaga. Čini mi se da malo to koristimo više, da se mi bijemo rečima sa njima, da budemo mi jake, a ne treba - poručila je tada Sloboda.

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