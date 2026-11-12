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Toni Ričards svirao je na debitantskom albumu grupe W.A.S.P. iz 1984. godine.

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Toni Ričards, prvi bubnjar američkog hevi metal sastava W.A.S.P., preminuo je u 69. godini. Vest je objavio muzički portal „Sleaze Roxx“, pozivajući se na poruku Ketrin Holms, supruge gitariste Krisa Holmsa. Od nekadašnjeg člana oprostio se i frontmen benda Bleki Loles.

Prema objavljenim informacijama, Ričards je preminuo nekoliko dana pre nego što je vest dospela u javnost. Tačan datum i uzrok smrti nisu navedeni.

Kris Holms se sa njim čuo nekoliko nedelja ranije

Ketrin Holms saopštila je da je njen suprug održavao kontakt sa nekadašnjim kolegom i da su poslednji put razgovarali svega nekoliko nedelja ranije.

- Saznali smo da je Toni Ričards preminuo. Kris je razgovarao sa njim pre nekoliko nedelja, kao što je to činio svakog meseca poslednjih nekoliko godina. Njegova smrt nas je rastužila. Zaslužio je da ne bude zaboravljen, kao ni njegov doprinos ovoj industriji. Izražavamo saučešće njegovom bratu Džonu - napisala je.

Vest je na Reditu preneo i korisnik koji je naveo da je Ričardsa poznavao godinama. Prema njegovim rečima, muzičar već duže vreme nije svirao.

Svirao na prvom albumu grupe W.A.S.P.

Ričards je bio član sastava od 1982. do 1984. godine i učestvovao je u snimanju debitantskog albuma „W.A.S.P.“, objavljenog 17. avgusta 1984.

Na tom izdanju nalaze se i pesme „I Wanna Be Somebody“ i „L.O.V.E. Machine“. Posle izlaska albuma njegovo mesto za bubnjevima preuzeo je Stiv Rajli, uoči turneje 1984–1985. godine.

Pre angažmana u grupi W.A.S.P. svirao je u sastavu Dante Fox, iz kojeg je kasnije nastao Great White. Deo njegove muzičke biografije bio je i bend Max Havoc.

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