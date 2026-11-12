Slušaj vest

Kloi Kardašijan (42) poručila je da više ne želi nikakav odnos sa bivšim suprugom Lamarom Odomom (47), nakon što su je povredile njegove izjave u Netfliksovom dokumentarcu „Neispričano: Smrt i život Lamara Odoma“. U novoj epizodi rijalitija „Kardašijanovi“ rekla je da je zažalila zbog učešća u filmu, za koje, kako tvrdi, nije dobila honorar, već je pristala da pomogne nekadašnjem NBA košarkašu.

Posebno ju je pogodilo ono što je iz njegovih reči zaključila o razlozima njihovog venčanja. Prema njenom tumačenju, Odom je njihov brak predstavio kao put do veće popularnosti.

Kloi Kardašijan prava kosa Foto: Printscreen/Instagram

„Odvojila sam svoje vreme da ti učinim uslugu“

Kloi je objasnila da je u dokumentarcu učestvovala iz dobre namere, zbog čega joj je bilo još teže da sluša pojedine izjave bivšeg supruga.

- Nisam baš oduševljena. Gledam dokumentarac i mislim: Čekaj, odvojila sam svoje vreme da ti učinim uslugu. Nisam plaćena za to. Uradila sam to jer sam htela da budem dobra prema tebi - ispričala je.

Potom je otkrila šta mu najviše zamera:

Foto: Printscreen/Youtube/Khloe Kardashian

- Govoriš da zapravo nisi bio zaljubljen u mene. Da si se oženio mnome samo kako bi postao popularniji. Sve mi je to jako čudno. Čak i ako je to tvoja istina, zašto to nisi rekao, a da ja nisam učestvovala u tim intervjuima?

Naglasila je da od Odoma ne traži javno priznanje, ali očekuje da ne umanjuje njene postupke i pomoć koju mu je pružala.

- Ne treba mi njegova zahvalnost. Samo neka ne govori o meni. Neka ne umanjuje ono što sam učinila. Spalio je sve mostove i više nema načina da popravimo odnos. Za mene je mrtav - poručila je.

Kloi Kardašijan, podkast "Kokteli sa Kloi" Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia

Tražila ga po motelima i prikrivala posledice zavisnosti

Njihova veza brzo je prerasla u brak: venčali su se 2009. godine, posle svega mesec dana zabavljanja. Zajednički život pratila je televizijska publika, dok su se privatno suočavali sa posledicama Odomove zavisnosti.

Lamar Odom, Kloi Kardašijan Foto: PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Kloi je u dokumentarcu govorila o njegovim nestancima i pokušajima da ga pronađe kada niko nije znao gde se nalazi.

- Njegova zavisnost postajala je sve gora. Dešavalo se da nestane na 12 sati ili dva dana, pobegne s rehabilitacije i ode da se drogira. Niko nije znao gde je - ispričala je.

Prisetila se odlazaka u uličice i motele, ali i čišćenja hotelskih soba posle njegovih boravaka. Tek kasnije je, prema sopstvenim rečima, shvatila da prikrivanje problema nije pomagalo njegovom oporavku.

- Nisam ni shvatala da mu svojim ponašanjem zapravo omogućavam da nastavi sa zavisnošću. Osećala sam ogromnu odgovornost da sve prikrijem, držim stvari pod kontrolom i zaštitim ga - priznala je.

Zaustavila razvod kada mu je život bio ugrožen

Lamar Odom, Kloi Kardašijan Foto: Devone Byrd PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Zahtev za razvod podnela je 2013. godine. Postupak je, međutim, odložila kada je Odom 2015. pronađen bez svesti u bordelu u Nevadi, nakon predoziranja.

Bivši košarkaš bio je u komi, a potom je usledio višemesečni oporavak. Kloi je ostala uz njega i učestvovala u donošenju odluka o njegovom lečenju. Njihov brak zvanično je okončan 2016. godine. NBC Los Angeles

Odom je u aprilskom gostovanju u emisiji „Today“, govoreći o tome kako je preživeo, naglasio svoju veru.

- Bog mi je spasao život. Moj Gospod mi je spasao život, iskreno - rekao je tada.

Pogledajte u galeriji njene fotografije u kupaćem sa decom:

1/4 Vidi galeriju Kloi Kardašijan u bikiniju Foto: printscreen/instagram/khloekardashian

Kloi je njegove kasnije javne nastupe doživela kao umanjivanje svoje uloge u periodu kada je brinula o njemu.

„Neka se ne igra sa mnom“

Posle dokumentarca i izjava koje su usledile, Kloi je u rijalitiju jasno rekla da više ne želi da bude deo te priče.

- To mi samo potvrđuje koliko muškarci mogu da budu lažovi, prevaranti i manipulatori. Ne želim više da budem deo toga. Neka se igra sam sa sobom, ali neka se ne igra sa mnom - zaključila je.

Video: Kim Kardašijan se izblamirala na lajvu