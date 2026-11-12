"Za mene je mrtav" Rijaliti zvezda oplela po bivšem mužu: Tražila ga po motelima i čistila sobe za njim
- Kloi Kardašijan kaže da više ne želi nikakav odnos sa Lamarom Odomom, jer su je povredile njegove izjave u Netfliksovom dokumentarcu i utisak da je brak prikazao kao put do popularnosti.
- Navela je da je u filmu učestvovala bez honorara, iz želje da mu učini uslugu, ali da joj je teško palo što je umanjio njenu pomoć i ulogu u njihovom odnosu.
- Podsetila je i na godine borbe sa njegovom zavisnošću, kada ga je tražila po motelima i prikrivala posledice, dok je razvod odložila kada mu je život bio ugrožen.
Kloi Kardašijan (42) poručila je da više ne želi nikakav odnos sa bivšim suprugom Lamarom Odomom (47), nakon što su je povredile njegove izjave u Netfliksovom dokumentarcu „Neispričano: Smrt i život Lamara Odoma“. U novoj epizodi rijalitija „Kardašijanovi“ rekla je da je zažalila zbog učešća u filmu, za koje, kako tvrdi, nije dobila honorar, već je pristala da pomogne nekadašnjem NBA košarkašu.
Posebno ju je pogodilo ono što je iz njegovih reči zaključila o razlozima njihovog venčanja. Prema njenom tumačenju, Odom je njihov brak predstavio kao put do veće popularnosti.
„Odvojila sam svoje vreme da ti učinim uslugu“
Kloi je objasnila da je u dokumentarcu učestvovala iz dobre namere, zbog čega joj je bilo još teže da sluša pojedine izjave bivšeg supruga.
- Nisam baš oduševljena. Gledam dokumentarac i mislim: Čekaj, odvojila sam svoje vreme da ti učinim uslugu. Nisam plaćena za to. Uradila sam to jer sam htela da budem dobra prema tebi - ispričala je.
Potom je otkrila šta mu najviše zamera:
- Govoriš da zapravo nisi bio zaljubljen u mene. Da si se oženio mnome samo kako bi postao popularniji. Sve mi je to jako čudno. Čak i ako je to tvoja istina, zašto to nisi rekao, a da ja nisam učestvovala u tim intervjuima?
Naglasila je da od Odoma ne traži javno priznanje, ali očekuje da ne umanjuje njene postupke i pomoć koju mu je pružala.
- Ne treba mi njegova zahvalnost. Samo neka ne govori o meni. Neka ne umanjuje ono što sam učinila. Spalio je sve mostove i više nema načina da popravimo odnos. Za mene je mrtav - poručila je.
Tražila ga po motelima i prikrivala posledice zavisnosti
Njihova veza brzo je prerasla u brak: venčali su se 2009. godine, posle svega mesec dana zabavljanja. Zajednički život pratila je televizijska publika, dok su se privatno suočavali sa posledicama Odomove zavisnosti.
Kloi je u dokumentarcu govorila o njegovim nestancima i pokušajima da ga pronađe kada niko nije znao gde se nalazi.
- Njegova zavisnost postajala je sve gora. Dešavalo se da nestane na 12 sati ili dva dana, pobegne s rehabilitacije i ode da se drogira. Niko nije znao gde je - ispričala je.
Prisetila se odlazaka u uličice i motele, ali i čišćenja hotelskih soba posle njegovih boravaka. Tek kasnije je, prema sopstvenim rečima, shvatila da prikrivanje problema nije pomagalo njegovom oporavku.
- Nisam ni shvatala da mu svojim ponašanjem zapravo omogućavam da nastavi sa zavisnošću. Osećala sam ogromnu odgovornost da sve prikrijem, držim stvari pod kontrolom i zaštitim ga - priznala je.
Zaustavila razvod kada mu je život bio ugrožen
Zahtev za razvod podnela je 2013. godine. Postupak je, međutim, odložila kada je Odom 2015. pronađen bez svesti u bordelu u Nevadi, nakon predoziranja.
Bivši košarkaš bio je u komi, a potom je usledio višemesečni oporavak. Kloi je ostala uz njega i učestvovala u donošenju odluka o njegovom lečenju. Njihov brak zvanično je okončan 2016. godine. NBC Los Angeles
Odom je u aprilskom gostovanju u emisiji „Today“, govoreći o tome kako je preživeo, naglasio svoju veru.
- Bog mi je spasao život. Moj Gospod mi je spasao život, iskreno - rekao je tada.
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Kloi je njegove kasnije javne nastupe doživela kao umanjivanje svoje uloge u periodu kada je brinula o njemu.
„Neka se ne igra sa mnom“
Posle dokumentarca i izjava koje su usledile, Kloi je u rijalitiju jasno rekla da više ne želi da bude deo te priče.
- To mi samo potvrđuje koliko muškarci mogu da budu lažovi, prevaranti i manipulatori. Ne želim više da budem deo toga. Neka se igra sam sa sobom, ali neka se ne igra sa mnom - zaključila je.
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