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Vojvotkinja od Saseksapovukla se iz nastupa jer se, nakon hapšenja svog oca Tomasa Markla Starijeg, nije osećala dovoljno emocionalno snažno da govori pred publikom.

Njen otac je prošle nedelje uhapšen i optužen za posedovanje hiljada nedozvoljenih fotografija dece. On je negirao optužbe i pojavio se pred sudom u Tampi na Floridi.

Iako su pojedini komentatori razumeli zbog čega je Megan odustala od govora, urednica lista Mejl on Sandej Šarlot Grifits ocenila je da bi njen nastup bio licemeran. Kao razlog navela je to što je Megan, prema njenim tvrdnjama, koristila fotografije svoje dece, princa Arčija i princeze Lilibet, za promociju jednog svog brenda.

Megan Foto: Nicolas Tucat, PA Images / Alamy / Profimedia

Grifits je istakla da Megan nikada nije u potpunosti pokazivala lica dece, ali da je objavljivala njihove fotografije iz različitih uglova. Voditeljka Samara Gil otišla je i korak dalje, tvrdeći da bi neko uz dovoljno dostupnih fotografija mogao da sastavi sliku o tome kako deca izgledaju. Zbog toga je dovela u pitanje koliko je Megan zaista štitila njihovu privatnost.

U razgovoru su se osvrnule i na Meganino nedavno imenovanje za jednu od voditeljki jedne popularne kulinarske emisije. Grifits je sugerisala da je taj potez možda bio pažljivo tempiran, ubrzo nakon što su se pojavile prve vesti o njenom ocu, kako bi Megan pokazala svoju povezanost sa decom i skrenula pažnju sa porodičnog skandala.

Megan sa decom Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Ipak, prema njenoj oceni, takav potez izazvao je suprotan efekat, jer su pojedini posmatrači stekli utisak da Megan koristi dečju emisiju kako bi ublažila negativne reakcije javnosti.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Megan Markl