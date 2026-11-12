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Iako je bila jedna od najvoljenijih žena na svetu, smrt princeze Dajane je ostavila najveći trag na članove njene porodice, koji se i danas teško mire s ovim iznenadnim gubitkom.

Nakon saobraćajne nesreće u Parizu, u kojoj je ledi Di poginula, organizovana je velika, kraljevska sahrana, a njeno telo je nakon službe preneto u Altorp, imanje porodice Spenser u Northemptonširu. Njen grob se nalazi na ostrvcetu na ovom imanju, a do ostrva je nemoguće doći bez dopuštenja Dajaninog brata Čarlsa, grofa Spensera.

Čarls Spenser Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

On je tako, jedina osoba redobno obilazi grobnicu na imanju i sestrino večno počivalište. On je pre nekoliko godina pričao o ovoj svojoj navici, tokom gostovanja u emisiji Good Morning Britain, gde se prisetio Dajane i ogromnog uticaja koji je imala na ljude širom sveta.

– Svakog dana mi ljudi pričaju koliko ih je inspirisala i koliko im nedostaje. Ono što su uradili na dan kad je umrla – to je neverovano! – rekao je grof od Spensera.

Princeza Dajana Foto: Profimedia

Princeza Dajana sahranjena na mestu na kom je odrasla

Za razliku od većine članova britanske kraljevske porodice, čija se grobna mesta nalaze u kraljevskim kapelama i porodičnim grobnicama, Dajana je sahranjena na izolovanom Altorpu.

To je mesto na kojem je ona provela značajan deo detinjstva, pa je porodica odlučila da njeno poslednje počivalište bude na mestu koje je za nju imalo posebno značenje.

Njen grob nalazi se na malom ostrvu usred Ovalnog jezera, okruženom drvećem i zelenilom. Do njega nije moguće jednostavno doći pešice, a posetioci mogu da odaju počast princezi sa obale jezera ili prelaskom do ostrva plovilom.

Čarls Spenser je za svoj 60. rođendan od prijatelja stolara dobio kanu, koji koristi upravo kako bi mogao da poseti sestrin grob. O tome je govorio sasvim otvoreno:

– Idem tamo svaki dan, da – rekao je brat princeze Dajane.

Bolan trenutak kad je Čarls Spenser saznao za sestrinu smrt

U istom gostovanju, Spenser je pričao i o jednom od najtežih trenutaka u svom životu – momentu kada je saznao da je Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u pariskom tunelu, 31. avgusta 1997. godine.

Ova vest ga je zatekla dok je telefonom razgovarao sa sestrom Džejn. Njen suprug, koji je tada radio za kraljicu, bio se na drugoj telefonskoj liniji, a Spenser je čuo njegovu reakciju pre nego što mu je sestra objasnila šta se dogodilo.

princeza Dajana Foto: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

– Pričao sam telefonom sa svojom sestrom Džejn. Njen muž je radio za kraljicu i bio je na drugoj liniji kad sam ga čuo kako kaže: "O, ne" – prisetio se Spenser. – Onda mi je sestra rekla šta se dogodilo. Sećam se kao da je bilo juče.

– Siguran sam da je svako ko gleda ovu emisiju u nekom trenutku imao traumu u porodici. Nekako se naviknete na nju i na to da ne odlazi – zaključio je grof.

Čarls Spenser je, inače, u septembru objavio knjigu "Labudova pesma: Dajana, moja sestra", u kojoj je podelio mnogo ranije nepoznatih detalja o životu ledi Di i njenom odnosu s kraljem Čarlsom i britanskom kraljevskom porodicom.

VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Diana