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Ozloglašeni glumac i komičar Rasel Brend, osuđen je u ponedeljak na 10 i po godina zatvora nakon što je ustanovljeno da je kriv za silovanje i se*sualni napad. Nakon izricanja presude, Brand je zatvoren u londonskom zatvoru Vondsvort, gde je prvi dan proveo "u svojoj ćeliji koliko god je mogao".

Izvori su za Dejli mejl otkrili da Brend pokušava da "ne pokazuje strah" i da je pozajmio nekoliko knjiga iz biblioteke, uključujući "Bibliju i neke molitvenike"

Insajder tvrdi da komičar navodno "satima čita, meditira i moli se", kao i da se "trudi da zadrži dostojanstvo i smirenost, iako mu dugotrajan boravak u zatvoru očigledno izaziva ogromnu patnju".

Rasel Brend Foto: Karl Black / Alamy / Profimedia

Brend u zasebnoj ćeliji

Prema navodima advokata Kalija Sahote, Brend je u zasebnoj ćeliji iz bezbednosnih razloga, a u ozloglašenom londonskom zatvoru ostaće nekoliko nedelja, nakon čega će biti prebačen u drugu jedinicu u zavisnosti od "bezbednosnih aspekata i potreba rehabilitacije". Sahota je rekao i da zatvor u kojem se trenutno nalazi omogućava jedan sat boravka izvan ćelije dnevno.

Dodao je da se posete odvijaju dva do tri puta nedeljno u velikoj zajedničkoj prostoriji, kao i da posete radi održavanja bračnih odnosa nisu dozvoljene u zatvorima u Londonu.

Zatvor iz pakla

Kaznenu jedinicu u kojoj boravi Brend opisuju kao "nehumanu", a najveći problem su pretrpanost i nedostatak osoblja.

O lošim uslovima u zatvoru nedavno je progovorio bivši zatvorenik, koji je rekao da će Brend biti "hodajući mrtvac" sve dok boravi u toj ustanovi.

"U velikim je problemima sve dok ne bude trajno premešten. Taj zatvor je nasilno, korumpirano, prljavo i bučno mesto. Brend će tamo biti na meti. Ako želi da ostane bezbedan, mora brzo da deluje", rekao je bivši zatvorenik za The Sun.

Nekoliko meseci pre presude, Brend je podelio svoje strahove od zatvora. Supruzi Lori Galaker, s kojom se venčao 2017. godine i s kojom ima troje dece, rekao je: "Ne sviđaju mi se situacije u kojima postoji mogućnost da završiš u zatvoru."

Ona mu je na to odgovorila: "Proći ćeš kroz to. Božje prisustvo je svuda, pa tako i u zatvoru."

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