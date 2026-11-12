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Demi Mur, koja je juče napunila 64 godine, udala se 1987. za Brusa Vilisa, samo četiri meseca nakon što su počeli da se zabavljaju. Dobili su tri ćerke, a ona je rekla da su obavili sjajan posao jer su deci pokazali koliko ih vole.

Na vrhuncu slave Demi Mur povukla se sa scene i posvetila porodičnom životu u Ajdahu, a onda se 2003. vratila glumi ulogom u filmu "Charlie's Angels: Full Throttle".

Demi Mur Foto: Zach Hilty/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izgubila bebu, pa saznala za preljubu

Sa 40 godina upoznala je Eštona Kučera. "Jednostavno sam se osećala kao 15-godišnja devojčica koja se nadala da se nekome dopada", poručila je. Bila je spremna da rizikuje.

"Voleo je moju decu, nije se bojao bilo čega. Činilo se da mu ne smeta moj bivši muž. Znate, imala sam osećaj kao da ne dolazim sa prtljagom, nego sa ogromnim kovčegom", dodala je Demi Mur, koja se 2000. razvela od Brusa Vilisa, a 2005. udala za mlađeg kolegu.

Demi Mur i Ešton Kučer Foto: CAP/AWF / Capital pictures / Profimedia

Vilis se 2009. oženio 23 godine mlađom Emom Heming, a kako je Demi otkrila, nikome o tome nije rekao ni reč. Glumac je i dalje u tom braku, u kojem je dobio dve ćerke.

Demi Mur je naglasila da su komentari o razlici u godinama između nje i Kučera bili glupi i da se u takvim vezama uvek postavlja pitanje šta starija žena može ili ne može da pruži kada je reč o potomstvu.

Nakon dve godine veze ostala je u drugom stanju, ali je, nažalost, izgubila bebu. Posle osam godina veze saznala je da je Kučer vara – neko ju je o tome obavestio SMS porukom. Pozvala ga je telefonom i pitala da li je to tačno. Kada je potvrdio, imala je osećaj kao da se guši.

Da stvari budu još gore, ubrzo nakon toga morala je da prošeta crvenim tepihom. Skupila je snagu i uradila to. Kako je istakla, znala je da u tom trenutku zaštiti sebe.

Brus Vilis Foto: EPA / Will Oliver

Brus Vilis pobesneo zbog Eštona Kučera

Demi Mur je izuzetno teško podnela surovu istinu, a njen bivši muž Brus Vilis reagovao je više nego burno. Zanimljivo je da su Ešton i Brus jedno vreme bili bliski, pa su se čak i pojavljivali zajedno u javnosti uz slavnu glumicu.

Kada je saznao da je Kučer prevario Demi Mur, Vilis mu je, prema navodima izvora, slao brojne poruke i uporno pokušavao da razgovara s njim telefonom. Kako se Ešton nije javljao, zvezda serijala "Umri muški" uputila se na njegovu kućnu adresu.

"Brus je pobesneo. Optužio ga je da je osramotio ne samo Demi nego i njegove tri ćerke. Ešton je na kraju zaplakao i molio za oproštaj, uz obećanje da više nikada neće varati svoju suprugu", rekao je izvor za "National Enquirer".

Demi Mur i Ešton Kučer 2007. godine Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Demi Mur je nakon raskida, prema tadašnjim izveštajima, uzela prekomernu dozu lekova, zbog čega je kolabirala. "Ne može da govori, ima napad, grči se, držimo je na zemlji", glasio je poziv upućen Hitnoj pomoći.

Kako je rečeno u tom pozivu, glumica je "pušila nešto slično tamjanu". Prvi izveštaji navodili su da je Demi duže vreme koristila "whip-its", odnosno male patrone kompresovanog azot-suboksida koje se koriste u kulinarstvu, najčešće za pripremu šlaga, a čije udisanje ima psihoaktivno dejstvo. Pominjala se i upotreba "spajsa", odnosno sintetičkih kanabinoida.

Čuvena glumica završila je na rehabilitaciji, a Brus Vilis je bio uz nju. Sin Klinta Istvuda, Skot Istvud, dodatno je zakomplikovao situaciju rekavši da je Ešton varao Demi Mur s njegovom tadašnjom devojkom Sarom Lil.

Kučer je to negirao i tvrdio da je Skot izneo takvu verziju priče kako bi privukao medijsku pažnju za film "The Longest Ride".

Mila Kunis, Ešton Kučer na dodeli Zlatnih globusa Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Podsećanja radi, Ešton Kučer oženjen je glumicom Milom Kunis. Neki smatraju da njih dvoje nisu ni prekidali vezu još od vremena kada su glumili u seriji "Vesele sedamdesete" i da je glumac iskoristio Demi Mur kako bi se proslavio.

Serija "Dva i po muškarca" podsetila ga je na prošlost. Glumio je uz Džona Krajera, koji je osamdesetih bio u vezi sa Demi Mur, pa je na setu bilo napeto između glumaca koji su u hit sitkomu tumačili najbolje prijatelje, Voldena Šmita i Alana Harpera.

Demi Mur i Ešton Kučer zvanično su se razveli 2013. godine.

(Kurir.rs/žena)

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