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Na društvenim mrežama, posebno na Iksu, poslednjih nedelja se često pominje jedna tema - Pesma za Evroviziju 2027! Poštovaoce najstarijeg muzičkog takmičenja baš zanima šta se dešava s festivalom na kojem se prethodnih godina birao predstavnik Srbije na Evroviziji.

Pod haštagom pze2027 može se naći veliki broj objava u kojima korisnici društvenih mreža postavljaju pitanje zašto nema konkursa na koji se interpretatori svake godine prijavljuju, obično do kraja novembra. Neki od njih navode da postoje indicije da je festival ukinut ili da se neće održati na proleće, već da će predstavnik Srbije biti odabran na neki drugi način.

Foto: Ilija Ilić

Ova pitanja smo postavili RTS, organizatoru Pesme za Evroviziju, preko njihove PR službe. Odgovor smo uputili u sredu, ali odgovor nije stigao ni juče do zaključenja broja.

Zasad je poznato da će Srbija 2027. učestvovati na Evroviziji u bugarskom gradu Burgasu. U kratkom odgovoru imejlom, služba za odnose s javnošću RTS napisala je portalu ESC kompakt da će Srbija definitivno učestvovati na Pesmi Evrovizije 2027. godine, ne navodeći detalje o izboru predstavnika.

Podsetimo, Srbija je ove godine svog predstavnika odabrala na petom po redu festivalu Pesma za Evroviziju. U dva polufinala učestvovala su ukupno 24 takmičara, a u finale je prošlo njih 14. Pobedu je odnela grupa Lavina s pesmom "Kraj mene", odlukom žirija i glasovima publike po evrovizijskom sistemu.

Olivera Kovačević Foto: Antonio Ahel / Ata Images

Festival je ove godine pratio i skandal - odlazak supervizorke tog takmičenja Olivere Kovačević. Ona je smenjena u julu 2024. s te funkcije zbog toga što je dozvolila učesnicima da tokom takmičenja prikazuju simbole protesta protiv korupcije u Srbiji protivno zahtevima generalnog direktora, kao i zbog toga što je podnela tužbu protiv tadašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića za klevetu. U januaru 2025. Olivera je tužila Vučića zbog tvrdnje da ona manipuliše ishodom takmičenja PZE.

Ivan Ercegovčević

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