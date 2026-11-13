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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem obaveštava Murata da je požar podmetnut Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 117. epizode

Razorni požar koji je zahvatio Carigrad ostavio je za sobom stotine žrtava i hiljade ljudi bez domova, a sultan Murat saznaje da iza svega stoji zavera i naređuje hitnu istragu i potragu za dokazima. U međuvremenu, Kosem pokušava da otkrije ko je ukrao njen pečat i iskoristio ga za izdavanje naređenja u njeno ime. Međutim, ona se suočava i sa optužbama sultanije Gulbahar koje je podsećaju na najmračnije trenutke iz prošlosti dinastije. Gulbahar joj poručuje da ponavlja greške sultanije Halime i da nema nikakve veze sa požarom.

Dok Murat pokušava da se izbori sa posledicama katastrofe i gubitkom nedužnih ljudi, sve više ga pogađaju reči žene koja ga je suočila sa patnjom naroda. Farija primećuje koliko je sultan potresen i pokušava da mu vrati nadu, podsećajući ga da njegove odluke ne određuju samo njegovu sudbinu već i sudbinu svih oko njega. Istovremeno, Bajazit se suočava sa sve većim nepoverenjem. Nakon što mu je brat zamerio susret sa Ahizade-efendijom, princ upozorava majku da prestane sa tajnim sastancima sa Sinan-pašom. Ipak, ona ne namerava da odustane od svojih planova, a zavera za dovođenje Bajazita na presto dobija sve opasnije razmere.

Gulbahar smišlja plan da skloni sumnju sa sebe Foto: umut volkan kincir

Kosem, s druge strane, ne okreće leđa narodu koji je ostao bez krova nad glavom. Naređuje da se iznajme hanovi, sobe i konaci kako bi se obezbedio smeštaj za unesrećene, dok istovremeno pokušava da pronađe krivce za podmetanje požara. U poverenju otkriva Kemankešu da boluje od dijabetesa, ali insistira da se za njenu bolest ne sazna, plašeći se da bi neprijatelji mogli da iskoriste njeno zdravstveno stanje kao znak slabosti. Kemankeš je upozorava da ne mora uvek sama da nosi teret i da bi možda konačno trebalo da dozvoli svojim najbližima da se brinu o njoj.

U međuvremenu, Abaz Mehmed-paša stiže u prestonicu, a Kosem odlučuje da ga zadrži uz sebe i pomogne mu da postane treći vezir, kako bi imala pouzdanog čoveka u Divanu. Ester joj predlaže da do tog cilja najlakše može doći ukoliko Mehmed-paša postane zet dinastije. Međutim, dok se u dvoru kuju novi planovi, Atike se sprema sa Gevherhan za razgovor u Mermernoj vili. Da li će istina o njenom odnosu sa silahtarom isplivati na površinu?

Gevherhan je zabrinuta za silahtara Foto: umut volkan kincir

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