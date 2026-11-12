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Bivši učesnik rijalitija „Below Deck“ i njegov brat uhapšeni su u Turskoj nakon tuče u kojoj je život izgubio sedamnaestogodišnjak, a u javnost je isplivao snimak brutalnog obračuna.

Žoao Franko i njegov brat Karlos Franko, koji su rođeni u Zimbabveu, ali su se preselili u Evropu kako bi započeli karijeru u jahtingu, u subotu uveče su se verbalno sukobili sa zaposlenima u jednoj prodavnici odeće u okrugu Bodrum, u provinciji Mugla, prenosi Page Six.

Lokalni portali X Bodrum News i Haberler.com izvestili su da su braća koristila „pogrdne izraze“, što je navodno dovelo do fizičkog obračuna ispred prodavnice.

Na snimku nadzornih kamera vidi se kako Karlos, koji je nosio plavu majicu, šorts i kačket, zadaje prvi udarac.

Žoao (36), koji je bio odeven u košulju sa belim prugama, šorts i kačket, brzo je reagovao i razdvojio brata od jednog zaposlenog, u očiglednom pokušaju da smiri situaciju.

Međutim, zaposleni je potom krenuo ka braći i pokušao da ih udari pesnicom, dok je još nekoliko radnika izašlo iz prodavnice kako bi se umešalo.

Ubrzo je izbila opšta tuča.

Žoao Franko Foto: BRAVO / Planet / Profimedia

Na snimku se vidi kako muškarci razmenjuju udarce pesnicama i nogama, dok jedan od njih podiže stolicu i pokušava da je baci na braću Franko.

Žoao je u nekoliko navrata, po svemu sudeći, pokušao da smiri sukob.

Ipak, tuča se nastavila, a on je u jednom trenutku zamahnuo pesnicom. Nakon toga jedan od muškaraca pao je na zemlju i ostao nepomično da leži sve dok se obračun nije završio, manje od minut kasnije.

Prema navodima lokalnih medija, muškarac koji je pao bio je sedamnaestogodišnji radnik prodavnice, koji je prilikom pada udario glavom o stepenice.

Portal X Bodrum News objavio je da je tinejdžer zadobio tešku povredu glave i doživeo srčani zastoj, ali su ga pripadnici hitne pomoći reanimirali pre nego što je prevezen u bolnicu za obuku i istraživanje u Mugli, u kritičnom stanju.

Međutim, Haberler.com je u ponedeljak objavio da je mladić podlegao povredama u bolnici.

Žoao i Karlos potom su privedeni i sprovedeni u sud u Bodrumu, a trenutno se nalaze u pritvoru. Jedan izvor je za Page Six izjavio da braća „čekaju naredne korake“ u postupku.

Predstavnici policije, tužilaštva i suda u Bodrumu nisu odgovorili na pitanja redakcije, dok su iz televizijske kuće Bravo odbili da komentarišu slučaj.