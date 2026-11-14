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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem traži dozvolu od Murata da reši probleme u haremu Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 119. epizode

Atike više ne može da krije bol i bes nakon što je saznala da su Gevherhan i silahtar zaljubljeni jedno u drugo. Suočava sestru sa istinom, optužujući je da joj je zabola nož u leđa i oduzela čoveka kog voli. Gevherhan pokušava da joj objasni da nije znala za njena osećanja kada se zaljubila u silahtara, ali Atike ne želi da je sasluša. Njihov sukob dodatno se produbljuje, a kada Kosem sazna šta se dogodilo, odlučuje da preuzme stvar u svoje ruke.

U međuvremenu, Kosem otkriva da je kopija njenog pečata iskorišćena u zaveri i da se iza svega kriju jezuiti. Ipak, nakon što joj devojka koja služi Gulbahar uputi strašnu poruku i ubije se pred njom, majku sultaniju brine pitanje ko njenim neprijateljima pomaže unutar dvora. Kako bi zaštitila sebe i sultana Murata, naređuje da sve devojke iz harema budu premeštene u Staru palatu, dok Gulbahar zabranjuje da napušta dvor. Ona, međutim, ne odustaje od svojih planova i nastavlja tajne susrete sa Sinan-pašom, verujući da su sve bliže cilju.

Kosem je odlučila da uda ćerke Foto: umut volkan kincir

Murat se suočava i sa sve većim nezadovoljstvom u prestonici. Kada zatekne janičare kako pljačkaju narod, odlučuje da ih kazni na surov način, ne želeći da toleriše takvo ponašanje. Istovremeno, muče ga snovi o izdaji, a posebno ga uznemirava prizor Bajazita koji se pojavljuje u plamenu, nakon čega čuje glas koji tvrdi da njegov brat zaslužuje presto. Svoje strahove poverava silahtaru, pokušavajući da sazna da li je moguće da će ga upravo neko blizak izdati.

Kosem, uverena da su ljubavni odnosi njenih ćerki ugrozili i njih i dinastiju, donosi odluku koja će promeniti njihove živote. Gevherhan će se udati za Abaz Mehmed-pašu, dok će i za Atike pronaći odgovarajućeg supruga. Međutim, silahtar ne namerava da odustane od ljubavi prema Gevherhan. Uprkos upozorenjima i protivljenju Kosem, odlazi pred Murata i otkriva mu svoju najveću tajnu - da voli njegovu sestru i da su njihova osećanja uzajamna.

Silahtar je spreman na to da sve prizna sultanu Foto: umut volkan kincir

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