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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Farija Obećava Muratu da će uvek biti uz njega Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 120. epizode

Nemiri u prestonici sve više izmiču kontroli, a nezadovoljstvo naroda zbog Muratove vladavine prerasta u otvorenu pobunu, koju Sinan-paša dodatno podstiče. Nakon požara koji je uništio brojne kuće i odneo ljudske živote, među stanovništvom se šire optužbe da je za nesreću odgovoran upravo sultan. Dok se ulice pune ljudima koji traže promenu na prestolu i uzvikuju Bajazitovo ime, princ se ne povlači pred nevoljama. Odlazi među narod kako bi se uverio u njegovo stanje, ali svojim postupcima privlači pažnju nekog ko pomno prati svaki njegov korak.

Bajazitova želja da pomogne unesrećenima mogla bi skupo da ga košta. Ne samo da se bez dozvole iskrada iz palate već i sprečava pogubljenje janičara optuženog za pljačku tokom požara. Kada Murat sazna za njegove postupke, postaje jasno da bi prinčeva popularnost među narodom mogla da preraste u ozbiljnu pretnju. Istovremeno, verski propovednik Kadizade Mehmed-efendija koristi nezadovoljstvo stanovništva kako bi podstakao nove podele, zbog čega Murat odlučuje da se lično obračuna sa njegovim uticajem.

Atika otkriva Gevherhan da je sve priznala sultanu Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, Murat mora da se suoči i sa događajima koji ga pogađaju na ličnom planu. Silahtar mu je priznao ljubav prema Gevherhan, ali Atike ne namerava da prihvati njihovu sreću. Povređena i vođena ljubomorom, odlazi kod sultana i otkriva mu da je i sama zaljubljena u silahtara, tvrdeći da su je on i Gevherhan ponizili. Čak preti da će sebi oduzeti život ukoliko im Murat dozvoli da se venčaju.

Dok se u prestonici raspiruje bes protiv Murata, Gulbahar i Sinan-paša zadovoljno prate kako se situacija razvija, verujući da dolazi kraj vladavine Kosem i njenih sinova. Smrt žene koja se javno suprotstavila sultanu dodatno rasplamsava nezadovoljstvo, a Murat se suočava sa sve glasnijim zahtevima da napusti presto. Mučen strahovima i sećanjima na sudbinu svoje braće i strica, sultan shvata da više ne može da vlada kao ranije. Odlučuje da prekine lance koji ga sputavaju i odlazi kod davno zatvorenog sultana Mustafe.

Sultan želi da zna da li Gevherhan oseća nešto prema silahtaru Foto: umut volkan kincir

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