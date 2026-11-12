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Pixar je otkrio karte novim trejlerom za svoj predstojeći originalni animirani film"Gatto" (Mačak), čiji je glavni junak snalažljivi crni mačak Nero, koji živi u Veneciji.

Zvezda filma "Osvetnici" Mark Rafalo pozajmljuje glas Neru, koji je dužan lokalnom mačjem mafijaškom bosu Roku, kojem glas daje Lorens Fišburn, poznat po ulozi u "Matriksu". Priča prati Nera, koji se pita da li je u gradu kanala zaista živeo onako kako je trebalo, a neočekivano prijateljstvo koje će sklopiti moglo bi konačno da mu pomogne da pronađe svoj životni cilj, navodi se u zvaničnom sinopsisu.

Glumačku ekipu čine i Bjanka Babaša kao Maja, Šeri Kola kao Regina, Džon Torturo kao kapetan Briganti, Rumen Sali Šopov kao Papu Janko, Ris Darbi kao Fokača, Izabela Roselini kao kontesa, Natasija Demetriu kao Haron, Džejmi Demetriu kao doktor kuge, Džejson Švarcman kao Vivaldi, Saverio Raimondo kao Ugo, Džejson Mantzukas kao Riko, Met Džons kao Enco, Ostin Medison kao prodavac ribe, Beatriče Manfredi kao Martineli, Džesi Endruz kao Bartolomeo, Trejsi Ulman kao Luiza i Marko Kalvani kao maestro Foskari.

Originalnu muziku za film komponovao je dobitnik Oskara Darijo Marianeli, poznat po ostvarenju „Pokajanje“, a saundtrek uključuje i kompozicije za violinu koje je zajedno napisala i izvela poznata slovačka violinistkinja Barbora Botošova. Film režira Enriko Kazaroza, dok je producentkinja Andrea Voren. Njih dvoje ponovo sarađuju nakon animiranog ostvarenja „Luka“, koje je bilo nominovano za Oskara.

„Gatto“ stiže u bioskope 5. marta 2027. godine.

(Kurir.rs/ Variety)

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