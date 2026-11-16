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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Ajše hoće da podeli svoje sumnje u vezi Gulbahar sa silahtarom Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 121. epizode

Murat se suočava sa sopstvenim strahovima i teretom vladarske odgovornosti, zbog čega odlučuje da potraži savet od strica Mustafe. Susret sa čovekom koji je nekada nosio sultanovu titulu, a sada živi zatvoren i potpuno usamljen, navodi ga da razmišlja o granici između običnog čoveka i vladara. Mustafa mu govori o dve ličnosti koje postoje u svakom sultanu - jednoj koja oseća strah, tugu i ljubav, i drugoj koja mora da bude iznad svih i odgovara samo Bogu. Murat shvata da mora da pronađe ravnotežu između njih, ali i da će, ukoliko ne uspe da ponese taj teret, doživeti sudbinu Osmana ili Mustafe.

Nakon noći provedene sa stricem, Murat saziva Divan i najavljuje donošenje novih, veoma strogih zakona. Zabranjuje pušenje duvana, njegovu proizvodnju i prodaju, naređuje zatvaranje i rušenje kafana, a okupljanje više od dve osobe na ulici nakon noćne molitve proglašava kažnjivim smrću. Čak ni pripadnici vojske neće biti pošteđeni ukoliko prekrše njegove naredbe. Dok se među prisutnima širi neverica, a narod počinje da se buni, Murat istovremeno unapređuje Abaza Mehmed-pašu u trećeg vezira, dok Kemankeša postavlja na čelo janičara. Kosem dobija čoveka od poverenja u Divanu, ali je zabrinuta zbog posledica sultanovih odluka.

Gevherhan moli Murata da poštedi život silahtaru Foto: umut volkan kincir

U međuvremenu, sve veća popularnost Bajazita među narodom počinje da izaziva sumnju. Gulbahar pokušava da prikrije sinovljeve postupke nakon što saznaje da je spasao janičara osuđenog na smrt, dok Kosem traži od Abaza Mehmed-paše da ispita šta se zaista dogodilo. Istovremeno, Gevherhan je očajna jer veruje da će Murat pogubiti silahtara. Spremna je da prihvati brak sa bilo kim koga majka odabere, samo da njen voljeni bude pošteđen. Ipak, Kosem ne želi da popusti pred njenim očajem, dok Farija pokušava da joj vrati nadu podsećajući je da Murat, uprkos besu, nije uvek spreman da se odrekne ljudi do kojih mu je stalo.

Kada se Gevherhan suoči sa Muratom, uverena da je silahtar mrtav, njena očajnička reakcija otkriva koliko je spremna da se žrtvuje zbog ljubavi. Istovremeno, Bajazitov položaj postaje sve osetljiviji, a njegove namere izazivaju nove rasprave unutar porodice. Kosem pokušava da spreči dalje sukobe, ali princ Kasim upozorava da se ne sme zanemariti opasnost koju predstavlja borba za presto. Dok Murat nastoji da silom uspostavi red u prestonici, pred njim se otvaraju novi problemi - od pobune naroda do nepoverenja među najbližima.

Atike je očajna jer nije znala da će doći do ovako velikih posledica Foto: umut volkan kincir

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