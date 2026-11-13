Brazilska modna influenserka Vivi Mota, koja je preminula u 23. godini

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Brazilska modna influenserkaVivi Mota preminula je 9. novembra u Rio de Žaneiru, u 23. godini. Uzrok smrti nije javno saopšten, a policija istražuje okolnosti pod kojima je mlada kreatorka sadržaja izgubila život. Vest o njenoj smrti potvrđena je za CNN Brazil.

Vivi, čije je puno ime Viktorija Mota e Mota Zamit, na društvenim mrežama objavljivala je modne kombinacije, stilske inspiracije i trenutke iz svakodnevice. Na TikToku je imala više od 31.000 pratilaca. Nakon njene smrti, nalog na toj platformi postao je privatan, dok je profil na Instagramu deaktiviran.

Policija ispituje okolnosti smrti

Slučaj je prvobitno prijavljen policijskoj stanici u Leblonu, a zatim prosleđen stanici u Gavei, koja vodi istragu. Policija je u saopštenju navela da preduzima radnje kako bi razjasnila okolnosti Viktorijine smrti. Dodatni detalji nisu objavljeni.

Brazilska modna influenserka Vivi Mota, koja je preminula u 23. godini Foto: Printscreen/TikTok

Porodica i prijatelji oprostili su se od nje 11. novembra u krematorijumu San Fransisko Šavijer, u četvrti Kažu u Rio de Žaneiru. Ceremoniji su prisustvovali njeni najbliži, a pojedini okupljeni nosili su bele majice sa njenim likom.

„Postoje rastanci koje razum ne može da shvati“

Među onima koji su se oprostili od mlade influenserke bila je i brazilska javna ličnost Narsisa Tamborindegaj, koja ju je nazvala „našim malim anđelom“.

Njen prijatelj Rodžer Ranžel tugu je pretočio u poruku:

„Postoje rastanci koje razum ne može da shvati i bol koju reči nikada ne mogu opisati.“

Uz modu je izabrala i studije prava

Vivi je bila ćerka dizajnerke nakita Ane Vitorije Mote i biznismena Marka Zamita, osnivača kompanije „Gourmet Sports Hospitality“, koja pruža usluge hrane i pića na stadionima, koncertima i velikim manifestacijama. Živela je u naselju San Konrado, u južnom delu Rija. Pored rada na društvenim mrežama, studirala je pravo.

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