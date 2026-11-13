Da li ste znali

Da li ste znali

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Danas je udata za poznatog fudbalera i jedan su od najpoznatijih parova na svetu. Ipak, malo ko zna da Dejvid Bekam nije bio prva velika ljubav Viktorije Bekam. Pre nego što je upoznala slavnog fudbalera, nekadašnja članica grupe „Spajs grls“ bila je zaljubljena u muškarca koji nije imao nikakve veze sa svetom šou-biznisa.

Viktorija je čak bila verena za električara Marka Vuda, sa kojim je provela šest godina. Njihova priča počela je sasvim obično. Upoznali su se kada je Mark došao u kuću njenih roditelja kako bi ugradio alarmni sistem.

Tada je Viktorija imala samo 14 godina, a njihova veza potrajala je sve do njene 20. godine. Ljubav je bila ozbiljna, zajedno su živeli u njenom stanu, a onda su se i verili.

Koliko je bila zaljubljena govori i zanimljiv detalj: Viktorija je u jednom periodu čak koristila njegovo prezime na promotivnim materijalima grupe „Spajs grls“.

Ipak, njihova romansa nije imala srećan kraj. Posle šest godina Viktorija je odlučila da raskine veridbu.

Nakon raskida sa Markom, Viktorija je bila u vezi sa Stjuartom Biltonom, manekenom i cvećarom, koji je bio i porodični prijatelj. U tom periodu povezivali su je i sa holivudskim glumcem Korijem Hejmom, koji je tvrdio da je bila u romansi sa njim dok je bila sa Stjuartom.

Viktorija je vezu sa Korijem kasnije i sama potvrdila u autobiografiji „Learning to Fly“, otkrivši da je njihova romansa počela 1995. godine.

Dejvid i Viktorija Bekam u Ministarstvu kulture u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

A onda je u njen život ušao Dejvid Bekam. Njihov susret promenio je sve. Postali su jedan od najpoznatijih parova u svetu zabave. Iako je Viktorija pre njega imala nekoliko ljubavnih priča, upravo je sa slavnim fudbalerom izgradila porodicu i život koji danas poznaje ceo svet.

(Kurir.rs/Najžena)

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