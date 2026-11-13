da li ste znali

da li ste znali

Milja Gogić i Milenko Krišan zajedno u emisiji „Druga kafa“ na RTS-u

Slušaj vest

Milja Gogić i Milenko Krišan, voditelji emisije „Druga kafa“ na RTS-u, privukli su pažnju gledalaca zagrljajima i prisnim ponašanjem u studiju. Njihovo zajedničko vođenje programa, uz šale i međusobne opaske, sada se komentariše i na društvenim mrežama, gde su pojedini gledaoci počeli da se raspituju o njihovom odnosu.

Milja Gogić i Milenko Krišan zajedno u emisiji „Druga kafa“ na RTS-u Foto: Printscreen/RTS

Oni koji ih pamte iz „Jutarnjeg programa“ već su navikli da ih gledaju zajedno, ali je opuštenija atmosfera nove emisije u prvi plan izbacila i njihovu bliskost. Jednom korisniku mreže X upravo su zagrljaji zapali za oko, pa je svoje zapažanje podelio u objavi koja je pokrenula raspravu.

„Jesu li se samo zaigrali?“

„Zašto se ovo dvoje voditelja javnog servisa grle u toku cele emisije? Jel to neki novi koncept ili su se samo zaigrali? Neka su živi i zdravi, mladi ljudi“, napisao je korisnik.

Usledili su komentari o njihovom ponašanju pred kamerama. Pojedini su u Milenkovom obraćanju koleginici prepoznali flert, dok su drugi primetili njene osmehe. Deo publike, međutim, dopada se upravo njihova spontanost i smatra da ovakav tandem odgovara emisiji zabavnog karaktera.

Milja i Milenko nisu samo televizijski tandem

Ono što mnogi koji su se uključili u raspravu nisu znali jeste da su Milja i Milenko u emotivnoj vezi. Zajednički posao tako je samo jedan deo njihovog odnosa, koji se nastavlja i van televizijskog studija.

Milja Gogić i Milenko Krišan zajedno u emisiji „Druga kafa“ na RTS-u Foto: Printscreen/RTS

Njihovi zagrljaji zato su dobili i dodatno objašnjenje za gledaoce koji su se zapitali da li prisustvuju šali među kolegama ili nečemu više.

Posle „Jutarnjeg programa“ zajedno i uz drugu kafu

Voditeljski par od ove jeseni gledamo u drugačijem terminu. „Druga kafa“ počela je da se emituje 14. septembra, radnim danima od 10.30 časova, kao nastavak prepodnevnog programa RTS-a.

Video: Predrag Sarapa se izvinjava RTS-u jer ih je nazvao javnom kućom