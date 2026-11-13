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Kada se pojavi ćerka neke od najpoznatijih svetskih lepotica, poređenja sa slavnim majkama gotovo su neizbežna. Upravo to se dogodilo Klementin Von (22), ćerki čuvene lepotice, supermodela Klaudije Šifer i filmskog reditelja Metjua Vona, koja sve više privlači pažnju svojim izgledom i neverovatnom sličnošću sa majkom.

Klementin Von Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klementin će 28. novembra prvi put učestvovati na prestižnom pariskom balu "Le Bal des Debutantes", jednom od najekskluzivnijih društvenih događaja godine. Na ovom okupljanju predstavljaju se mlade žene iz uticajnih porodica, među kojima su pripadnice aristokratije, kraljevskih porodica i naslednice poznatih imena iz sveta mode, umetnosti i biznisa.

Od majke je nasledila prepoznatljivu plavu kosu i lepotu, ali i interesovanje za modu. Studira umetnost i modu, a Klaudija je ranije otkrila da njene ćerke Klementin i 15-ogodišnja Kozima obožavaju da zaviruju u njen garderober i pozajmljuju odeću.

„Uživam da gledam kako kombinuju odevne komade. Za generaciju mojih ćerki deljenje odeće, razmenjivanje i nošenje polovne garderobe nešto je sasvim prirodno“, rekla je manekenka za „Gardijan“ 2023. godine."

Bal "Le Bal des Debutantes" ima tradiciju dugu gotovo sedam decenija. Nastao je 1957. godine, a 1997. godine Opeli RenUar modernizovala je njegov koncept i pretvorila ga u glamuroznu manifestaciju koja slavi mlade žene i njihova dostignuća.

Posebnu pažnju privlače raskošne haljine koje za debitantkinje kreiraju poznati svetski dizajneri. Ovogodišnji bal biće održan u luksuznom pariskom hotelu Šangri-La, nekadašnjoj palati princa Rolana Bonaparte, sa pogledom na Ajfelov toranj.

Osim glamura, događaj ima i humanitarni karakter. Ovogodišnje donacije namenjene su istraživanju srčanih bolesti i dečjoj bolnici Marija Fereri.

(Kurir.rs/Najžena)

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