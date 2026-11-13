Slušaj vest

Kada se pojavi ćerka neke od najpoznatijih svetskih lepotica, poređenja sa slavnim majkama gotovo su neizbežna. Upravo to se dogodilo Klementin Von (22), ćerki čuvene lepotice, supermodela Klaudije Šifer i filmskog reditelja Metjua Vona, koja sve više privlači pažnju svojim izgledom i neverovatnom sličnošću sa majkom.

Klementina Von
Klementin Von Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klementin će 28. novembra prvi put učestvovati na prestižnom pariskom balu "Le Bal des Debutantes", jednom od najekskluzivnijih društvenih događaja godine. Na ovom okupljanju predstavljaju se mlade žene iz uticajnih porodica, među kojima su pripadnice aristokratije, kraljevskih porodica i naslednice poznatih imena iz sveta mode, umetnosti i biznisa.

Od majke je nasledila prepoznatljivu plavu kosu i lepotu, ali i interesovanje za modu. Studira umetnost i modu, a Klaudija je ranije otkrila da njene ćerke Klementin i 15-ogodišnja Kozima obožavaju da zaviruju u njen garderober i pozajmljuju odeću.

„Uživam da gledam kako kombinuju odevne komade. Za generaciju mojih ćerki deljenje odeće, razmenjivanje i nošenje polovne garderobe nešto je sasvim prirodno“, rekla je manekenka za „Gardijan“ 2023. godine."

Bal "Le Bal des Debutantes" ima tradiciju dugu gotovo sedam decenija. Nastao je 1957. godine, a 1997. godine Opeli RenUar modernizovala je njegov koncept i pretvorila ga u glamuroznu manifestaciju koja slavi mlade žene i njihova dostignuća.

Posebnu pažnju privlače raskošne haljine koje za debitantkinje kreiraju poznati svetski dizajneri. Ovogodišnji bal biće održan u luksuznom pariskom hotelu Šangri-La, nekadašnjoj palati princa Rolana Bonaparte, sa pogledom na Ajfelov toranj.

Osim glamura, događaj ima i humanitarni karakter. Ovogodišnje donacije namenjene su istraživanju srčanih bolesti i dečjoj bolnici Marija Fereri.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaČak je i donji veš slavne manekenke imao svoje obezbeđenje: Sebe smatrala ružnom, a svet ludeo za njom, ovako izgleda danas
Klaudija Šifer
Pop kulturaGrudi kipe koliko se utegla: Ćerka Klaudije Šifer provocira dubokim dekolteom, svi zgranuti koliko je vulgarna (FOTO)
Klaudija Šifer širokog osmeha
Pop kultura"Moje gaćice su imale obezbeđenje": Manekenkom su svi bili opsednuti, a danas živi potpuno drugačije
Klaudija Šifer širokog osmeha
Pop kultura"Moj donji veš i mene čuvali su telohranitelji": Manekenkom su svi bili opsednuti, a zbog jedne stvari govorili su joj da je čudna
Klaudija Šifer širokog osmeha

 VIDEO: Srpska manekenka nosila Prada reviju

00:13
Srpska manekenka nosila PRADA reviju Izvor: TikTok/nikolina_vrekic