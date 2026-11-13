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Nekadašnji predsednički par Amerike Džon F. Kenedi i Džeki Kenedi su bili u braku od 1953. do 1963. godine kada je izvršen atentant na američkog predsednika.

Ipak, i dugo pre nego što ih je njegova smrt zauvek razdvojila, pisalo se o glasinama da nešto ne štima u njihovom braku i da je Džon F. Kenedi neveran svojoj supruzi.

Nova biografija koja je posvećena pokojnom američkom predsedniku "Zavodnik: Nemarno srce Džona F. Kenedija" koju je napisao Lorens Limer rasvetljava nove detalje.

Džeki Kenedi Onazis Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Naime, u ovoj knjizi se piše da je otac Džona F. Kenedija sklopio dogovor sa Džeki kako bi je ubedio da se ne razvodi od supruga u trenutku kada je njihov brak bio na "staklenim nogama".

- Postojale su glasine – o kojima se šaputalo u hodnicima moći i uticaja – da je gospodin Kenedi platio Džeki milion dolara kako bi ostala sa Džonom-napisao je Limer u biografiji, koja se bavi brojnim navodnim ljubavnim aferama Džona F. Kenedija, kako pre, tako i tokom njegovog braka.

Patrijarh porodice Kenedi, Džo Kenedi, navodno se umešao u odnos ovog para, odlučan da ne rizikuje političku budućnost svog sina u Beloj kući.

Džeki Kenedi, Džon Kenedi Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

- Bez obzira na to da li se to zaista dogodilo ili ne, Džekov otac je vodio duge razgovore sa Džeki. Za njega je to bilo pitanje od daleko veće važnosti od jednog braka koji propada- napisao je Limer.

Limer nije otkrio kada se navodni razgovor dogodio, ali je naveo da je Džeki razmišljala o tome da napusti DŽFK-a pre nego što je on 1960. godine postao predsednik. To bi tada bio potez za koji je njegov otac smatrao da bi mogao da ugrozi njegove ambicije.

- Radilo se o tome da njegov sin postane predsednik Sjedinjenih Država... a on je znao da Džek to ne bi mogao da postigne kao razveden čovek- dodao je Limer.

U ovoj knjizi se takođe piše da je Džeki odlučila da ostane sa svojim suprugom uprkos njegovim navodnim vanbračnim aferama.

- Džeki se pomirila sa tim da nastavi brak. Bila je duboko zaljubljena kada se udala za Džeka i spremna da se posveti svom suprugu- nastavio je Limer i dodao:

Foto: Profimedia

- Nažalost, njihov odnos je ponekad počeo da liči na ugovoreni brak, pri čemu je Džeki savesno ispunjavala svoje bračne dužnosti. S druge strane, u drugim trenucima sve je bilo divno.-

U knjizi iz 2014. godine "Žaklin Kenedi Onazis: Život izvan njenih najsmelijih snova" se takođe iznose iste tvrdnje, uz navode da je svekar upozorio svoju snahu da se ne razvodi.

- Kao razvedena katolkinja, suočavaš se sa opasnošću. Savetujem ti da izbaciš razvod iz glave- navodno joj je rekao, prema navodima iz knjige.

Autori te knjige Denfort Prins i Darvin Porter tvrdili su da je Džeki navodno ugovorila veću isplatu, u iznosu od 20 miliona dolara, ukoliko on kući donese neku polnu bolest.

Džon F Kenedi Foto: Profimedia

- Uopšte nije bila srećna u braku sa Džonom F. Kenedijem - naveli su Prins i Porter u knjizi.

- Pristala je da ostane u braku sve dok Džekove afere ostaju privatne, ali on ju je neprestano ponižavao. Njihov srećan brak – baš kao i Džekino poreklo ili moderni Kamelot – bio je samo mit.-

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