Slušaj vest

Svetlosni mač koji je Dart Vejder koristio u filmovima "Imperija uzvraća udarac" i "Povratak džedaja" prodat je na aukciji za 4,87 miliona dolara, čime je postavljen novi rekord za kolekcionarske predmete iz serijala "Ratovi zvezda".

Mač je korišćen u čuvenom dvoboju tokom kojeg Vejder otkriva Luku Skajvokeru da je njegov otac, izgovarajući jednu od najpoznatijih replika filmske sage: "Ja sam tvoj otac", preneo je AP.

Aukcijska kuća "Heritage Auctions", koja je organizovala prodaju u okviru aukcije "Ultimate Star Wars Auction", saopštila je da je reč o najskuplje prodatom rekvizitu iz serijala koji je zaista korišćen tokom snimanja.

Prethodni rekord postavljen je u julu, kada je svetlosni mač Skajvokera, zajedno sa rekvizitom koji je predstavljao njegovu odsečenu ruku, prodat za 3,75 miliona dolara.

Na aukciji je ponuđeno i 27 drugih svetlosnih mačeva iz "Ratova zvezda", kao i predmeti iz svih devet epizoda filmskog serijala i drugih filmova i televizijskih produkcija.

(Kurir.rs/Tanjug)

Ne propustiteKultura"Razmišljao sam da odem u školu za medicinske tehničare ili postanem profesor glume" Pedro Paskal otkriva ko mu je pomogao kada je želeo da odustane od glume
foto AP Jordan Strauss.jpg
Pop kulturaUžas na imanju čuvenog reditelja: Sve je počelo da se ruši, muškarac ostao zarobljen ispod LCD ekrana
Skywalker ranč, Džordž Lukas
Pop kulturaUmro legendarni glumac iz "Ratova zvezda": Poslednje dane proveo je u domu
Majkl Penington
KulturaPosle sedam godina "Ratovi zvezda" se vraćaju u bioskope!
Ratovi zvezda foto The Disney Studios (2).jpg

 VIDEO: Kolekcionari prave veliki problem podizanjem cena na aukcijama

04:36
"KOLEKCIONARI PRAVE VELIKI PROBLEM PODIZANJEM CENA NA AUKCIJAMA!" Bojić: Dobro je što je slika Paje Jovanovića vraćena u Srbiju Izvor: Kurir televizija