Prodato oružje najpoznatijeg negativca na svetu: Za svetlosni mač isplaćena rekordna milionska cifra
- Svetlosni mač Dart Vejdera iz filmova 'Imperija uzvraća udarac' i 'Povratak džedaja' prodat je za 4,87 miliona dolara, što je novi rekord za rekvizite iz 'Ratova zvezda'.
- Rekvizit je korišćen u čuvenom dvoboju u kojem Vejder otkriva Luku Skajvokeru da mu je otac, a Heritage Auctions navodi da je to najskuplje prodat originalni predmet iz serijala.
Svetlosni mač koji je Dart Vejder koristio u filmovima "Imperija uzvraća udarac" i "Povratak džedaja" prodat je na aukciji za 4,87 miliona dolara, čime je postavljen novi rekord za kolekcionarske predmete iz serijala "Ratovi zvezda".
Mač je korišćen u čuvenom dvoboju tokom kojeg Vejder otkriva Luku Skajvokeru da je njegov otac, izgovarajući jednu od najpoznatijih replika filmske sage: "Ja sam tvoj otac", preneo je AP.
Aukcijska kuća "Heritage Auctions", koja je organizovala prodaju u okviru aukcije "Ultimate Star Wars Auction", saopštila je da je reč o najskuplje prodatom rekvizitu iz serijala koji je zaista korišćen tokom snimanja.
Prethodni rekord postavljen je u julu, kada je svetlosni mač Skajvokera, zajedno sa rekvizitom koji je predstavljao njegovu odsečenu ruku, prodat za 3,75 miliona dolara.
Na aukciji je ponuđeno i 27 drugih svetlosnih mačeva iz "Ratova zvezda", kao i predmeti iz svih devet epizoda filmskog serijala i drugih filmova i televizijskih produkcija.
(Kurir.rs/Tanjug)
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