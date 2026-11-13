da li ste znali

da li ste znali

Milja Gogić i Milenko Krišan zajedno u emisiji „Druga kafa“ na RTS-u

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Milja Gogić (27), voditeljka emisije „Druga kafa“ na RTS-u, našla se u centru pažnje zbog prisnog odnosa sa kolegom Milenkom Krišanom. Njihovi zagrljaji tokom programa pokrenuli su komentare i nagađanja o vezi, ali je publika Milju upoznala mnogo pre nego što su snimci iz nove emisije počeli da kruže mrežama.

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz Jutarnjeg programa:

1/8 Vidi galeriju Milja Gogić, kao voditeljka Jutarnjeg programa RTS-a Foto: RTS Printscreen

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, a televizijsku karijeru započela je kao reporterka. Pre vođenja programa iz studija radila je na terenu, pripremajući priče i priloge za RTS.

Od terenskih priloga do jutarnjeg programa

Gledaoci su je pratili u „Beogradskoj hronici“ i emisiji „Jedan dobar dan“, a potom je postala deo voditeljske postave „Jutarnjeg programa“.

Milja Gogić, nova voditeljka Jutarnjeg programa RTS-a Foto: instagram/miljiica

Saradnju sa Milenkom Krišanom nastavila je i nakon promene termina. Njih dvoje od ove jeseni vode „Drugu kafu“, dnevnu emisiju koja je počela 14. septembra i emituje se radnim danima od 10.30 časova. U novom formatu smenjuju se razgovori sa gostima, svakodnevne teme, zabava i kulinarski segmenti.

Zagrljaji u studiju postali tema na mrežama

Upravo je opušteno ponašanje voditeljskog tandema privuklo pažnju dela publike. Uz njihove šale, gledaoci su počeli da komentarišu i zagrljaje, pa je jedan korisnik mreže X postavio pitanje:

Milja Gogić i Milenko Krišan zajedno u emisiji „Druga kafa“ na RTS-u Foto: Printscreen/RTS

„Zašto se ovo dvoje voditelja javnog servisa grle u toku cele emisije? Jel to neki novi koncept ili su se samo zaigrali? Neka su živi i zdravi, mladi ljudi.“

Dok su pojedini u njihovom odnosu prepoznali flert, drugima se dopada neposrednost sa kojom vode emisiju. Tako su Milja i Milenko, pored televizijskih tema o kojima razgovaraju, i sami postali predmet rasprave gledalaca.

Video: Javno izvinjenje kolegijuma RTS