Sloboda Mićalović uživa sa miljenikom žena: Skinula bademantil, pa skočila u more sa njim
Sloboda Mićalović i Viktor Savić iskoristili su boravak u Hrvatskoj da se okupaju u moru usred novembra. Snimak njihovog skoka u vodu Viktor je podelio uz kratak opis „Petak 13.“, a među komentarima se odmah izdvojila opaska Andrije Miloševića.
Glumci su u Hrvatsku otputovali zbog gostovanja sa predstavom „Šećer je sitan osim kad je kocka“, a između poslovnih obaveza pronašli su vreme i za obilazak manastira Krka i odlazak na primorje.
Sloboda skinula bademantil, pa skočila u vodu
Pogledajte u galeriji kadrove sa kupanja:
Sloboda je pre ulaska u more odložila bademantil i ostala u crnom jednodelnom kupaćem kostimu, dok je Viktor takođe bio spreman za novembarsko kupanje. Potom su oboje skočili u vodu, pokazujući da za njih sezona nije završena sa odlaskom leta.
Njih dvoje su dugogodišnji prijatelji i kolege, pa zajedničko putovanje nije iznenadilo pratioce koliko odluka da novembarski dan provedu i u moru.
Viktor uz snimak nije dodavao objašnjenja o temperaturi vode. Napisao je samo:
„Petak 13.“
Andrija ih dočekao spremnom šalom
Dok su pratioci komentarisali kupanje u ovo doba godine, Andrija Milošević postavio je pitanje u svom stilu:
„El ladno i slano?“
Video: Viktor Savić mokar i go u snegu